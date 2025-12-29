  1. Home
Koma Henzelê agahîyên di telefona kesên nêzîkî Netanyahu da bi dest xist

29 December 2025 - 11:38
Koma Hekêr a Henzelê ragihand ku bi hekirina telefona Serokê Nivîsgeha Serokwezîrê Rejîma Sîyonîst xizîna nihênîyên wî bi dest xistîye.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Koma sayberî u heker a Henzelê ragihand ku bi hekirina telefona Tisaxî Birawermen Serokê Nivîsgeha Benyamîn Netanyahu gellek agahîyên nihênî bi dest xistîye.

Birawermend wek nobedarê peywendî, biryar u nihênîyên Netanyahu tê nasakirin û kesê sereke yê parastina peyam u faylên nihênî yên kabînê bûye. Henzelê ev operasyona ``bîbîgêyt`` nasand u ber bi Netanyahu pêgirî kir: Hemî babetên jîyana durû ya Birawermen û her nihênîya ku we bi navenda gendelîyê va girêdide, li ber aşkirakirinê ye. 

