Têkoşîna Gel li Somalîland li dijî Îsraîl

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Gelê Somalîlandê di roja duşemê de têkoşîna mezin li dijî biryara Îsraîlê ya ku vê herêmê wek welatekî serbixwe nas kir, bibîr kir. Protestokaran di vê civînê de bi alîka Filistînê yekîtiya xwe bi armanca gelê Filistînî nîşan dan.
Têkoşîn li bajarên sereke, di nav de Las Anud, hat pêk anîn; li wir gel bi şiarên xwe dijî cihaniya Somaliya ragihandin û bêhtirîn şopand ku Îsraîl têkilî di karên navxweyî ya welatê wan de dike û dixwaze yekbûna neteweyî parçebike.
Protestokaran bi şiarê “Somaliya yek e” xwestin ku têkiliyên wan bi Îsraîl qedî bibe. Ev têkoşîn di rewşê de bû ku tirs û bîranînên li ser zêdekirina têkiliya nava herêmê ya Somalîlandê, ku ji salan tê xwestin ji Somaliya cih bibe, zêde bû.
Divê bê zanîn ku nas kirina Somalîlandê ji hêla Îsraîl ve berfirehî reaksiya Erebî û Îslamî çêkir. Welatên wek Mısr û Sûdî Arabî vê karê wek hewalek bo nehesibandina herêmê tê dîtin.
