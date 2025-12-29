Masûd Barzanî sê rêbaz bo hilbijartina serokwezîra Îraqê pêşniyar kir.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) – ABNA Masûd Barzanî, serokê Hizba Demokrat a Kurdistanê, ragihand ku li ser mijara serokatiya dewletê ya Îraqê, hemî tîma Kurdistanê divê bi hev re bihêlin ku ev navend beşê Kurdên Îraqê ye, û ji bo ku seroka bêyîdî ya bêyîdî li gel gelê Herêma Kurdistanê were nîşandan, pêwîst e ku rêbazê hilbijartina serokê dewletê biguherîne û ti tîma an alî vê navenda xwe xwedîya taybetî nedît.
Barzanî di peyama xwe de jî îzah kir:
“Li ser navenda serokatiya dewletê ya Îraqê, pêwîst e hemî alîyên Kurdistanê bi vê bawerî bihêlin ku ev navend beşê Kurdên Îraqê ye. Ji bo ku serokê dewletê nerwazî ya rastîn a gelê Kurdistanê were nîşandan, pêwîst e ku rêbazê hilbijartinê biguherîne û ti alî vê navenda xwe xwedîya taybetî nedît.”
Wî zêde kir ku rêbaza nû dikare di yekê ji van şêwazên jêrîn be:
- Parlamana Herêma Kurdistanê kesek wekî nûnerê Kurdên Îraqê bo serokatiya dewletê pêşniyar bike.
- Hemî tîma Kurdistanê li ser yek kandid hevrûniyê bikin.
- Nûneran û fraksiyonên Kurd li Meclîsa Nûneran a Îraqê kesek bo vê navend hilbijêrin.
Barzanî di dawiyê peyama xwe de jî got:
“Nabê kesek ku bo serokatiya dewletê pêşniyar dibe ji Hizba Demokrat a Kurdistanê an Yekîtiya Nîştecîmanî Kurdistanê be; dikare ji tîma din be an jî serbexwe be. Mijarê girîng ev e ku kesê pêşniyar ji hevbaweriya Kurdên Îraqê bê û dikare nerwazî ya gelê Kurdistanê bo serokatiya dewletê bigihîje.”
Ev peyam di demekê de hat weşandin ku di duşem, 29ê Kanûna Pêşîn 2025 de yekem civîna parlamana nû ya Îraqê dê were lidarxistin. Navenda nîv-serokê duyem a parlaman ji bo beşê Kurdên Îraqê tayîn bû; navendek ku Hizba Demokrat a Kurdistanê ji bo wî kandid pêşniyar kir.
Not =Şîrov: Cenabe barzani Sadiq nînî ligel milete kurd?
Your Comment