Hadramût; Dilê Naftê yê Yemenê û Xala Pevçûna Reqabeta(pêşbaziya) Erebistana Siûdî û Îmarateya

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Navneteweyî ya Ehlebêyt (S.X)-ABNA-Li parêzgeha Hadramût ya Yemenê, ewlehiya sînorî ya Erebistan bi tevgerên Meclîsa Veguherîna Başûr (Şûraya Veguherîna Başûr) ku ji hêla Emîrtiyên Yekbûyî ve tê piştgirîkirin, li hev dikeve.
Li gorî raporta torê El-Arabî, tansiyona leşkerî li Hadramûtê, yekem ceribandina rastîn a rasterast ji bo cudahiya dîtinên Erebistan û Emîrtiyan li Yemenê tê hesibandin; cudahiyek ku piştî salên hevbeşî, niha ji asta siyasî gihîştiye asta pevçûna leşkerî.
Bi hemleya ku zêdetir ji deh salan berdewam kiriye, Hadramaut bi piranî ji navbera hikûmeta Yemenê ya destjêberdayî û hikûmeta ku ji hêla tevgera Ensarullah ve tê piştgirîkirin, dûr ma bû; lê ev parêzgeh jî ji encamên şer û reqabetên bandorê yên herêmî û navxweyî bêpar nemaye.
Hadramût… Rewşek Stratejîk
Parêzgeha Hadramaut li rojhilatê Yemenê ye û bi Deryaya Ereb re sînor e. Ev parêzgeh bi qasî 794 km ji San’a dûr e û ji bakur bi Erebistan û ji rojhilat bi Omanê re sînor e.
Ji hêla rûerdê ve, Hadramût mezintirîn parêzgeha Yemenê ye û bi qasî 36% ji axa welat digire; tiştek ku pîvana wê ya jeopolîtîk taybet dide.
Di vê parêzgehê de çend benderên girîng hene, wekî Benderê El-Mukella, Benderê Eş-Şehr û Benderê Naftê yê Ed-Debe. Herwiha Hadramût girîngtirîn depoya naftê ya Yemenê ye û bi qasî 80% ji hilberîna naftê ya vî welatî digire.
Herêma El-Mesîle ji salên 1990’an vir ve navenda derxistin û hilberîna naftê bûye.
Giraniya Naftê ya Hadramûtê
Ev kapasîteya naftê, Hadramautê kiriye çavkaniya herî girîng a dahata hikûmeta Yemenê û karta xurt a aborî di her reqabeta hêzê an her çareseriyeke siyasî de.
Ji hêla siyasî ve jî, sê projeyên dijber li Hadramûtê hene. Projeya yekem têkildarê hikûmeta Yemenê ya destjêberdayî ye ku li ser yekîtiya welatî bihêz e. Projeya duyem ji bo Meclîsa Veguherîna Başûr ye ku daxwaza veqetandina başûrê vî welatî dike. Projeya sêyem ji bo Hevbendiya Eşîrên Hadramûtê ye ku ji sala 2013’an vir ve daxwaza xwexwesî û rêveberiya herêmî ya serbixwe bi parvekirina adîl a hêz û çavkaniyan dike.
Di çend hefteyên dawî de, Meclîsa Veguherîna Başûr karîbûye kontrola navendên hêzê, çavkaniyên naftê û benderan li Hadramût û El-Mehre bigire.
Nêrîna Erebistan û Emîrtiyan li Hadramûtê
Hadramût di rastiyê de xeta têkiliya axî ya girîng bi Erebistanê re ye û beşek ji kûrahiya ewlehiya sînorên başûrê vî welatî tê hesibandin. Erebistan Hadramûtê wekî qada stratejîk û sînorî dibîne ku bi ewlehiya neteweyî ya xwe ve girêdayî ye.
Li dijî vê, pir pirs li ser roleya Emîrtiyan di piştgirîkirina hêzên herêmî yên li Hadramautê, bi taybetî Meclîsa Veguherîna Başûr, tên pêşkêşkirin.
Parêzgeha Hadramûtê ya Yemenê di dîrokê de yek ji navendên girîng yên bazirganiya cîhanî bû û ev dîrok îro jî pîvana wê ya siyasî di nava nîqaşên li ser pêşeroja Yemenê û awayê pergala siyasî zêde dike.
Bi vî awayî, Hadramût li ber senaryoyên cihêreng, wekî xurtkirina meyla veqetandina başûrê, kêmkirina tansiyonê bi rêya peymana nû ji bo rêkxistina bandorê, berdewamiya şerên herêmî li ser çavkaniyan, an jî bûna sahneyeke pevçûna herêmî li rojhilatê Yemenê, radiweste.
Kurteya Gotarê
Mijar: Hadramût wekî navenda naftê û xala pevçûna Erebistan-Emîrtiyan li Yemenê.
Pointeyên sereke:
- Rewşa Stratejîk: Hadramût mezintirîn parêzgeha Yemenê ye (36% ax), bi Erebistan û Omanê re sînor e, û bi qasî 80% hilberîna naftê ya Yemenê tê de ye.
- Benderên Girîng: El-Mukella, Eş-Şehr, Ed-Debe (bendera naftê).
- Sê Projeyên Siyasî:
- Hikûmeta Yemenê ya destjêberdayî (yekîtiya welatî).
- Meclîsa Veguherîna Başûr (veqetandina başûrê).
- Hevbendiya Eşîrên Hadramautê (xwexwesî û parvekirina adîl).
- Tansiyona Leşkerî: Di çend hefteyên dawî de Meclîsa Veguherîna Başûr kontrola navendên hêz û çavkaniyên naftê li Hadramût û El-Mehre girtiye. Ev tansiyon yekem ceribandina rasterast a cudahiya Erebistan-Emîrtiyan e.
- Nêrîna Erebistanê: Hadramaut wekî qada stratejîk û beşek ji ewlehiya sînorên başûrê Erebistanê tê dîtin.
- Roleya Emîrtiyan: Pirs li ser piştgirîkirina Emîrtiyan ji Meclîsa Veguherîna Başûr tên kirin.
- Pêşeroj: Hadramût dikare bibe sahneya veqetandina başûrê, peymana nû ya bandorê, şerên herêmî, an jî pevçûna herêmî ya mezin.
