Sengerê şerê Kurdan li Reqeyê bo berxwedana li dijî terorîstên girêdayî Colanî

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Navneteweyî ya Ehlebêyt (S.X)-ABNA-Ku ji France 24 ve hatiye veguhastin, di heman demê de bi nêzîkbûna dawîbûna demdirêjiya rêkeftina 10ê Adarê ya di navbera Sûriyê û hêzên HSD (Hêzên Sûriya Demokratîk) de, rapor û wêneyên ku derbarê kolandina berfireh a tunelên binerdê li herêmên niştecihbûnê yên bajarê Reqeyê hatine belavkirin, loqandina niha ya bajarê û metirsiya destpêkirina nû ya pevçûnên leşkerî zêdetir kiriye û xemgîniya niştecihan bilind kiriye.
Çalakiyên avakirinê yên gumanbar li herêmên niştecihbûnê
Li gorê wêne û vîdyoyên ku ji biharê 2025’an heta niha hatine tomarkirin, makînên giran li gelek cihanên Reqeyê – di nav de herêmên niştecihbûnê, derdora nexweşxaneyan û yargeha bajarê – bi kolandina tunelên binerdê re mijûl in. Heta niha, berpirsên xweser ên girêdayî HSD’yê tu şiroveya fermî li ser mahiyet û armanca van projeyan pêşkêş nekirine.
Hevdemîbûna kolandinê bi dawîbûna rêkeftina Dîmeşq–HSD
Ev guherîn di şert û mercên ku rêkeftina ku di 10ê Adarê 2025’an de di navbera Sûriyê û hêzên Kurdî de hate îmzekirin, ku armanca wê tevlîkirina hêvî-hêvî ya navendên sivîl û leşkerî yên Kurdî di avahiya hikûmeta navendî de bû, li ber dawîbûna demdirêjiya xwe ya 31ê Kanûna Yekem (December) ye, pêk tê. Şirovekar bawer dikin ku yan dê ev rêkeftin were dirêjkirin, yan jî dibe ku Dîmeşq ji bo vegerandina herêmên ku di bin kontrola HSD’yê de ne, dest bi operasyonên leşkerî bike.
Amadekirina ji bo şerê nav-bajarê?
Şirovekarên herêmî dibêjin ku kolandina tunelan beşek e ji stratejiyeke kevn a hêzên girêdayî HSD’yê û berê jî YPG’yê; stratejiyek ku ji sala 2014’an ve ji bo parastina li dijî êrişên asmanî û her weha amadekirina şerê nav-bajarê hatiye bikaranîn.
Li gorî gotina yek ji pisporan, ev tunel rêyên tevgerê yên hêzan in, rêgehên guncaw ji bo wesayîtên motorî, cihên penaberî, navendên fermanî û girêdana wan bi hev re. Ev rewş metirsiya hilweşîna zincîreyî û kuştina berfireh a sivîlan zêdetir dike.
Xemgîniya ji ber hilweşîn û kuştina sivîlan
Niştecihên Reqeyê, bi amajeyê li strukturên nerm ên axê, nêzîkbûna bi avên binerdê û cihgirtina bajarê di herêma bi metirsiya erdhejê de, li ser hilweşîna avahiyan hişyarî didin. Li gorî wan, tunel li her cihanê – di nav de bin mizgeftan, nexweşxaneyan û cihên giştî de – hatine kolandin, û ev yek nîşaneke amadekirina ji bo rûberûbûna leşkerî ye.
Bêdengiya Hêzên Sûriya Demokratîk
Hewlên ji bo wergirtina şiroveya fermî ji berpirsên HSD’yê li ser hebe, mahiyet û armanca van tunelan heta niha bêbersiv mane. Ev bêdengî, li gorî gotina niştecihan, xemiya li ser dahatûya ewlehiyê ya Reqeyê zêdetir kiriye.
Di nav şert û mercên dawîbûna rêkeftina 10ê Adarê ya di navbera Dîmeşqê û hêzên Kurdî de, wêneyên nû yên ji kolandina tunelên binerdê li Reqeyê derketine holê û pirsên li ser dahatûya wê bajarê û senaryoyên ewlehiyê yên li pêşiya Kurdistana Sûriyê zêdetir kirine.
