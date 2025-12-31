Mamosteyek fîzîka navokî ya Lubnanê li hevpeyvîna digel Abna: Îdiaya jinavbirina bernameya navokî ya Îranê xeyalek e/Îran li navçê û cîhanê lîstikvane

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyî ya Navneteweyî ya Ehl—ul-beyt (s.x) ABNA- Di bin siya têgihiştinên siyasî û ewlehiyê li Rojhilata Navîn û zêdebûna nakokiyan li ser bernameyên nukleerî û mûşekî yên Îranê de، serdana Benyamin Netanyahu، serokwezîrê rejîma Siyonîstî، bo Dewletên Yekbûyî bi baldarîya mezin ji aliyê çavdêran ve hate şopandin.
Ev serdan di şertên ku cudabûna nêrînan di navbera Washington û Tel Avivê de li ser awayê rûbirûbûna bi Îranê hebû de pêk hat. Piştî civîna Netanyahu bi Donald Trump، serokomarê Amerîkayê، Trump tehdît kir ku eger Îran hewl bide bernameya xwe ya nukleerî nû ve bixebitîne an jî bernameya mûşekî bi lez bike, dê gavanên leşkerî werin girtin.
Profesôr Xalid Huseyn، mamosteyê fîzîka nukleerî û serokê Navenda Şêwirmendiyên Stratejîk li Lubnanê، di gotûbêja xwe de bi ajansa ABNA re، armancên serdana Netanyahu û îdîayên Amerîkayê analîz kir.
Wî bi şertên qelew destnîşan kir ku Îsraîl di rewşeke bi kûr ya tîrsekên stratejîk de ye؛ bi taybetî piştî şerê dwanzeh-rojî ku nikarîbû serkeftinek qetî bidest bixe.
Xalid Huseyn bawer e ku armanca bingehîn ya serdana Netanyahu ew e ku piştgirîya Amerîkayê wekî garantê ewlehiyê ya Îsraîl li dijî Îranê bi dest bixe û hewl dide bihayê şerê bi Îranê bi rêya Washingtonê biparêze.
Wî di heman demê de, bi îdîayên Trump li ser tunekirina bernameya nukleerî ya Îranê vegerî û got:
“Tunekirina bi temamî ya bernameya nukleerî ya Îranê xeyalek e.”
Ev îdîa zêdetir rengê siyasî heye û binavokên nukleerî yên Îranê bi awayekî girîng hatine parastin.
Wî her weha bal kişand ser guhertina balê ya Îsraîl ji dosyeya nukleerî ber bi bernameya mûşekî ve û got:
Îsraîl fêm kiriye ku temînkina şertên ji bo êrîşa li bernameya nukleerî ji ber çavdêriya navneteweyî pir dijwar e.
Ev mamosteyê Lubnanî her weha bal kişand ser sînorên hêza leşkerî ya Îsraîl li gorî kapasîteyên Îranê û diyar kir ku Dewletên Yekbûyî ne xwestekdar in ku bi Îranê re rûbirûbûnek rasterast û pir xeter bikin؛ çimkî bihayê vê rûbirûbûnê ji kapasîteya Washingtonê zêdetir e.
Di dawiyê de، wî bi tirs li ser guhertina hevsengiya rêgirtinê (deterrence) li herêmê re got:
Hêza leşkerî êdî nikare bi tenê faktorê diyarkerê yên hevkêşeyên herêmî be، belkî rêvebirina hevsengiyan û zextên siyasî û aborî dê şûna wê bigire.
Xalid Huseyn di dawiyê de bi şert destnîşan kir:
Îran bûye lîstikvanek bingehîn di hevkêşeyên rêgirtinê yên herêmî û heta navneteweyî de, û her xeletiya hesabkirinê dikare bibe sedema krîzên mezintir.
……………
Dawiya Peyam/
Etîketên nûçeyan:
Îran
Şerê 12-rojî
Dewletên Yekbûyî (Amerîka)
Xalid Huseyn
Lubnan
Benyamin Netanyahu
Rejîma Siyonîstî
Nûçeyên girêdayî
Your Comment