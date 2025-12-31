Ma herêma Kurdistanê dê herî dawî(amûra)xwe ya aborî ji dest bide?

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Dahatên gümrûkî yên Herêma Kurdistanê ku ji rêya dergehên sînorî yên herêmî têne bidestxistin, di mehên dawî de heta 50% kêm bûne, û bazirgan li seranserê bakurê Iraqê bi rastiyeke biha-rewşê re rû bi rû man: dayîna du caran rêç û bacên gümrûkî ji bo heman malan. Bi nêzîkbûna dawîya dema dawî ya Baghdadê ji bo yekgirtina dîjîtal a nîzama gümrûkî heta dawiya vê salê, têkçûna navbera hukûmeta federala Iraqê û Erbîlê dest bi guhertina coğrafyaya aborî ya welatê kiriye. Ev guhertin dikare rêyên bazirganiyê yên ku di du dehsalan de stûna bingehîn a serketina aborî ya herêmê bûn, bi temamî ji nû ve rêkxistinê bike.
Malên ku berê ji Herêma Kurdistanê têne anîn bo Iraqa federalyê, niha rêya berhemvî (paşverû) digrin؛ çimkî bazirgan ji bo dûrketina ji sîstemeke ku her roj bazirganiyê li bakurê Iraqê dijwartir dike, dergehên herêmê terikandin û ber bi bender û dergehên federalyê ve çûn.
Nifşê gümrûkî di navbera Hukûmeta Herêma Kurdistanê û Baxdadê de yek ji dosyeyên herî tevlihev û nehatiye çareserkirin e ji demê ketina rejîma berê di sala 2003-an de. Tişta ku di derûniyê de wekî cudabûneke teknîkî li ser tarîf û sîstemên daneyan xuya dike, bi rastî têkoşîneke qelew e li ser hakimiyet, desthilatîyên îdarî û hevsengiya hêzê.
Rêçên vê pevçûnê bi salên destpêkê yên piştî 2003-an ve vedigerin, lê di sala 2014-an de, bi birrîna parveya budçeyê ya herêmê ji aliyê Baxdadê ve, ev pevçûn bi awayekî girîng qelew bû. Piştî referandûma serxwebûnê ya 2017-an jî, hukûmeta federalyê hewl da ku kontrola tevahî ya dergehên sînorî yên herêmê bigire destê xwe. Pêşbîra qanûna budçeya federalyê ya sê-salî (2023–2025) vê nakokiyê qada qanûnî da. Li gorî vê qanûnê, Herêma Kurdistanê pêdivî ye 50% ji dahatên xwe yên neftî-ne — ku bacên gümrûkî beşê herî mezin in — bi xezîna federalyê re biparêze.
Di navenda krîza niha de, sîstema ASYCUDA ye — kurteya “Sîstema Otomatîk a Daneyên Gümrûkî” — ku ji aliyê Konferansa Bazirganî û Pêşveçûna Neteweyên Yekbûyî (UNCTAD) ve hatiye pêşxistin û li zêdetir ji 90 welatan tê bikaranîn. Ev sîstema elektronîk a rêvebirina gümrûkê ji bo kêmkirina gendelî, zêdekirina dahatên dewletan û hêsankirina bazirganiyê hatiye çêkirin. Di çarçoveya ASYCUDA de, hemû danûstendin bi şefafî têne tomar kirin û destwerdan di wan de ne pêkan e. Bazirgan berî ku mal têkevin, qeydkirinê dikin; sîstem bi awayekî otomatîk nirxandina rîskê dike û diyar dike ka kîjan barkirin pêdivî bi kontrola bi kûr heye û kîjan dikare rasterast derbas bibe; hesabkirina bac û rêçan jî bi awayekî otomatîk tê kirin. Prosedûrên ku berê rojan digirtin, niha di çend saetan de pêk tên.
Hukûmeta Iraqê pêkanîna ASYCUDA li dergehên federalyê dest pê kiriye û ji Herêma Kurdistanê xwestiye ku ev sîstem li İbrahîm Xelîl, Başmax û Parêzxan pêk bîne û hemû daneyan bi tora navendî ya Baghdadê ve girê bide. Hukûmeta federalyê heta niha sê caran demdirêjiya vê şertê daye û dema dawî ya wê dawiya vê salê hate diyarkirin. Herêma Kurdistanê heta niha bi vê daxwazê razî nebûye.
Bazirganiyek ku malê bi rêya Herêma Kurdistanê tîne, dibe ku li sînor bac bide, lê li noktên kontrola federalyê yên di navbera herêmê û herêmên din ên Iraqê de — li rêyên ku ji Mosil û Kerkûkê derbas dibin — careke din jî ji bo heman malan bac didin؛ çimkî aliyê federalyê pêvajoya gümrûkî ya herêmê wekî beşek ji nîzama yekgirtî nas nake. Encama rasterast a vê rewşê zêdebûna lêçûna dawî ya malan e û vê lêçûnê tê guhertin bo bihayê firotanê؛ ev jî motîvasyona dûrketina ji dergehên Herêma Kurdistanê her ku diçe zêde dike.
Tişta ku di derûniyê de wekî nakokiyeke li ser nermalavê gümrûkî xuya dike, bi rastî bûye mekanîzmayek ji bo nû-rêkxistina aboriya hundirîn a Iraqê؛ çimkî di heman demê de du guherbaran diguherîne: yekem, têgihiştina aborî ya dergehên herêmê, û duyem, pozîsyona pazarlûkê ya her aliyek di nakokiya mezin a li ser budçeyê de. Ji ber çavdêriya aborî, bacgirtina ducarî tenê ne qezencêkê kêm e؛ belkî cezayeke avahî ye ku bazirgan di navbera girtina ziyanê an jî veguheztina lêçûnê bo ser bikarhêner de di navberê dihêle. Dema ku ev barê aborî pêşbînîbar bibe, veberhêner û anînkar bi awayekî aqilane rêyên xwe diguherînin.
Ev pêvajoyê niha di kêmkirina 50% ya dahatên gümrûkî yên dergeha Îbrahîm Xelîl û dergehên din ên herêmê de, û her weha di zivirîna bazirganan bo ber rêyên bin kontrola hukûmeta federalyê — bi taybetî Bendera Um Qasr û dergehên din yên li bin kontrola Baxdadê — de tê dîtin. Encamên zincîreyî yên wê, veguherîna modela kevneşopî ya bazirganiyê ye: li şûna ku mal ji Herêma Kurdistanê ve werin anîn bo Iraqa federalyê, niha beşeke mezin ji barkirinan pêşî ji Iraqa federalyê têne anîn û paşê ber bi bakurê, ango herêmê, ve têne şandin. Ji bo Erbîlê, ev tenê windakirina dahata bacan nîne؛ belkî windakirina amûreke stratejîk e، çimkî kontrola dergehên sînorî yek ji kêm amûrên dahatên neftî-ne ye ku herêm rasterast li ser wê bandor heye.
Zexta Baxdadê ji kanala diravî jî tê hêzkirin. Ger bazirganên herêmê li derveyî nîzama gümrûkî yên nasînê bin, dibe ku destgihîştina wan bo dolara Amerîkî bi rêya platforma Banka Navendî ya Iraqê bi rêjeya fermî were qutkirin؛ rêjeyek ku çalakên bazarê wê wekî avantajeke nêzîkî 7% li gorî vebijarkên din bi nav dikin. Ev cudahî ji bo karsaziyên anînkarî yên bi qebareya mezin rêyê diyarkirî ye. Dema ku destgihîştina bo dolara bi rêjeya fermî bi pêkanîna şertên gümrûkî were şertkirin, “hilbijartina” dergehên herêmê êdî ne biryarekî qezencdar be، belkî pirsgirêka hebûnê bibe. Ji ber vê yekê, dema dawî girîng e: ger di 31ê Kanûna Paşîn 2025-an de bi temamî were sepandin, tîra mizaniyê bi awayekî domdar bi faydeya dergehên federalyê giran dibe، ziyanê dahatên herêmê qelew dibe û koçkirina sermayeyê ber bi zincîreyên peydakirinê yên li ser Baghdadê hatine navendîkirin lez dibe.
Ji aliyê siyasî ve, ASYCUDA ji bo Baxdadê balkêş e، çimkî hakimiyetê bi daneyan veguherîne. Tomarkirina elektronîk a yekgirtî dest dide hukûmeta navendî ku bizane çi tê û çi derdikeve, çawa tê polêkirin, çiqas bac tê diyarkirin û çiqas tê wergerandin. Ev şefafî du-alî ye: dikare gendelî û winda-bûna dahatan kêm bike، lê di heman demê de serxwebûna îdarî ya ku Herêma Kurdistanê bi dîrokî li ser sînorên xwe bikaranîbû، teng bike. Parvekirina dahatên neftî-ne her dem yek ji dosyeyên herî têkoşer di navbera Erbîl û Baxdadê de bûye û tawanbariya gelemperî ya aliyê federalyê ev e ku herêm ji bo kêm-nîşandan parveya xwe ya dayînê، qebareya rastîn a dahatên neftî-ne kêm rapor dike. Ji vê perspektîfê, sîstemek ku veşartinê dijwar dike tenê projeyeke teknîkî ya nûjenkirinê nîne؛ belkî amûrek ji bo nû-parvekirina hêza diravî ye. Tirsa Erbîlê tenê ne ji ber çavdêriyê ye، belkî ji ber windakirina desthilatîyê di muafiyetên, prosedûran û rêkxistinên nefermî de ku pir caran bi pergala wergirtina dahatan di dewletên pir-aktorî de têne girêdan.
Zexta Baxdadê her weha ji sînora nermalavê derbas bûye û ber bi modela wergirtina dahatan ve nêzîk bûye، ku heta ger kontrolên herêmî bimînin jî، kontrola diravî ji destê herêmê derxîne. Yek ji pêşniyaran ku niha li herêmê tê sepandin، mekanîzma “pêş-dayîna bacan” e؛ bi wateya ku bazirganên ku ji dergehên herêmê bikaranîn dikin، bacan pêşî bi hesabek li bankên Iraqê bidin. Di pratîkê de، ev model dahata gümrûkî ya Îbrahîm Xelîl ji sîstema darayî ya Erbîlê derdixe û rola dergehê ji cîhê wergirtina dahatan ber bi xaleke tenê ji bo rastî-rastekirin û serbestkirina malan ve kêm dike. Ji nêrîna herêmê، ev bi eşkere nîşan dide ku nakokî tenê li ser hevahengiya tarîfan an nûjenkirina prosedûran nîne؛ belkî li ser parastin an windakirina yek ji amûrên herî zindî yên serxwebûna darayî ye.
Ev nakokî her weha bûye amûrek di çerxa “mafikên mezdê li hember dahatan” de. Raporên hesabdanîna federalyê têdînin ku nebûna hevahengiyê mîlyaran dînar ji dahata giştî winda dike، û Baghdad vê gotinê bikar tîne ji bo şertkirina dayîna mezdên karmendan bi radestkirina dahatên sînorî. Erbîl jî derengiya dayîna mezdê wekî cezayeke siyasî dibîne û bawer e ku Baghdad bi peymanên xwe yên budçeyî ne bi temamî re tê. ASYCUDA ev çerxê qelew dike: an dergehên herêmê bi vê sîstema yekgirtî ve girê dibe û dahat ji bo Baghdad dîtbar dibe، an jî nagirêbe û zext rasterast li ser bazirgan û karmendên dewletê tê xistin.
Dimensyoneke din jî heye ku kêm hatîye baldan، lê ji bo welatiyan girîng e: standard û tenduristî. Alîgirên rêbazê ya Baghdadê dibêjin ku kontrola federalyê ya yekgirtî û pêvajoya dîjîtal dikare qaçax kontrol bike û pêkanîna standardan hevaheng bike، lê rastiya kontrola kalîteyê yek-alî nîne. Di hin rewşan de، prosedûrên Herêma Kurdistanê ji Baghdadê tengtir in. Nimûneya wê goştê cemidî ye؛ lêkolînerên herêmê dibe ku kontrolên dirêjtir û bi hûrgulî li ser şertên şilbûnê û parastinê bisepînin، lê di hin dergehên federalyê de bi kontrolên kurt tê qenaet kirin. Pirsgirêk ne tenê li ser maleke taybetî ye، belkî li ser nehevahengiyê ye. Dema ku rêjîma tarîf û kontrolan cuda bin، bazirgan rêyên ku têkiliya wan ya lêçûn-kêm û hêsan-tir e hilbijêrin û rîsk bi ser bikarhêner de tê veguheztin. Ji ber vê yekê، nakokiya gümrûkî tenê li ser dahat û hakimiyetê nîne؛ belkî li ser vê ye ku kî standardan diyar dike, bi çiqas yekrêzî têne sepandin û ka nîzama yekgirtî bi rastî kalîteyê bilind dike an tenê kontrolê veguherîne.
Tu yek ji van pirsgirêkan wateya ku nakokî ji aliyê teknîkî ve ne çareserkirî nîne. Lê pirsgirêka bingehîn — û sedema ku di vê demê de qelew bûye — ev e ku dosyeya gümrûkan bi eslê xwe teknîkî nîne. Ev têkoşîneke hêzê ye li ser sînor, daney û şîrên aborî yên herêmê û bi tora qaçaxê، berjewendiyên partîyî û sîstemên parastinî yên li paşperdeyê ve girêdayî ye. Ji ber vê yekê ye ku sîstemek ku ji bo kêmkirina gendeliyê û lezandina bazirganiyê hatiye çêkirin، niha bûye sedema zextê li ser bazirganiyê. Lêçûn bi rêya bacên ducarî û zêdebûna bihayan li ser bazirgan û bikarhêneran têne guhertin، di heman demê de berjewendî bûye amûra pazarlûkê ya siyasî. Ger heta 31ê Kanûna Paşîn 2025-an bi rêkeftinek nehêje ser dest، encama kurtdemê ne “nîzama îdarî” be، belkî tengbûna zêdetir a dahatên gümrûkî yên Herêma Kurdistanê û zêdebûna veguheztina anînkarî ber bi dergehên bin kontrola hukûmeta federalyê ve be.
