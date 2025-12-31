Konseya Têkiliyên Amerîka-Îslamî: Peymana 8,6 milyar dolarî ya bi Îsraîlê re "xelata jenosîda" li Xezeyê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyî ya Navneteweyî ya Ehl-ul-beyt (s.x)-- ABNA--Şûraya Têkiliyên Amerîkayî–Îslamî (CAIR), mezintirîn rêxistina civakî ya parastina mafên Musilmanan li Dewletên Yekbûyî، peymana 8.6 mîlyar dolarî ya Penteqon bo pêşkêşkirina balafirên şerî ya pêşkeftî F-15IA bo rejîma Siyonîstî bi giranî şermezar kir û wê “xelata ji bo jenosîda li dijî gelê Filistînê” nîşan da.
Li gorî agahdariyên fermî yên Wezareta Parastina Amerîkayê û rapora Reuters, ev peyman tê de 25 balafira nû di fabrika Boeing li St. Louis, Missouri de têne dizaynekirin, ceribandin, çêkirin û teslimkirin bo hêza hava ya rejîma Siyonîstî.
Ev peyman di dema ku pîvandiyên firotina hîz û silahên Amerîkayê bo rejîma Siyonîstî di Gaza de kritikên fireh zêde dikin hat îmzayê. Li gorî rapora fermî ya Inspector General ya Penteqon, Wezareta Parastina Amerîkayê bihayekî girîng ji 13.4 mîlyar dolar alîkariya leşkerî ya şandî bo rejîma Siyonîstî ji 2023 ve rast rast nakeve. Ev rewş tirs û şermezariyên girîng li ser nebin kontrol, şikêstina qanûnên navxweyî û qanûnên navneteweyî çêdike.
Edward Ahmed Mitchell, cîgirê serokê şertdarê neteweyî ya CAIR, di daxuyaniyekê de got:
“Di demekê de ku rêxistinên mafên mirovan li seranserê cîhanê jenosîda rejîma Siyonîstî li dijî gelê Filistînê şermezar dikin, guhertina mîlyaran dolarên bacê gelê Amerîkayê ji bo bihêzkirina makîneya şerî ya Tel Avivê kirinekî bêaxlaqî û bêyê ku were rewa kirin e. Ev peyman peyama zelal dide: sûcên li dijî mirovahiyê ne tenê bê bihayî ne, belkî qezencdar jî ne.”
CAIR jî diyar kir ku Dewleta Amerîkayê mesûliyeta qanûnî û axlaqî li ser bêkarhêneriya silahên Amerîkayê di şerên rejîma Siyonîstî de heye. Ev rêxistin xwest ku firotina silah raweste, lêkolîn li ser alîkariya berê bibe û dewlet li hemberî rûmeta giştî bersiv bidide.
Hêvîdarîya CAIR jî diyar dike ku binçavkirina “Dr. Hossam Abu Safiyê”, pîşesazê ji Xezze ku bi sedemên neqanûnî û bêdîrêj di destê rejîma Siyonîstî de girtîye, bibe. Wê wisa wî wek nîşana dirêjkirina gelê Filistînê hat zanîn.
