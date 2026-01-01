Fermandarê YPGê: Mafê ziman û nasnameya Kurdî li Sûriyeyê tê binpêkirin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehl-ul-bêytê(s.x)-ABNA-Sozdar Hecî, endama Fermandariya Giştî ya Yekîneyên Parastina Jinan (YPJ) û Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê (HSD) û endama şandeya bakur û rojhilatê Sûriyeyê di danûstandinên bi Şamê re de, ji Ajansa Nûçeyan a Avrasyayê re got û Eşrefiya Helebê girt.
Hecî got, "Peymana 1ê Nîsanê ya ku ji bo taxên Şêx Meqsûd û Eşrefiyê hatibû îmzekirin ji aliyê hikûmeta Şamê ve hat binpêkirin û hêzên (HSD) li gorî peymanê vekişiyan û parastina navxweyî ya taxan radestî hêzên ewlehiyê kirin." Lê ne wisa bû.
Fermandarê YPGê hilbijartinên parlementoya Sûriyeyê jî wekî pêşandaneke hilbijartinê ya ne demokratîk û ne jî ewle rexne kir û got ku Rêveberiya Xweser a Kurdistana Sûriyeyê xwedî zêdetirî 10 sal ezmûn e û destûra xwe bi xwe birêve dibe.
Wî her wiha bal kişand ser mafê jiyanê bi nasname û zimanê xwe û got: Lidarxistina konferansa yekîtiya Kurdan mafekî xwezayî yê gelê Kurd e û divê her kes bikaribe bi ziman û nasnameya xwe li ser axa xwe bijî. Ev ne sedemek nijadperest e, lê bingeha Sûriyeyek demokratîk û jiyana hevbeş a hemû gelan li vî welatî ye.…………
Sozdar Hacî, rexne li binpêkirina peymana 1ê Nîsanê û ragihandina destûra nû ya Sûriyeyê ji aliyê Şamê ve girt, tekez li ser mafê Kurdên Sûriyeyê yê azadiya ziman, nasname û çanda xwe kir û daxwaza rêzgirtinê ji bo Rêveberiya Xweser a Kurdistanê kir.
