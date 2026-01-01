  1. Home
Nameya Îranê ji Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî (IAEA) re li ser gefên dawî yên Amerîkayê

1 January 2026 - 13:11
News ID: 1768490
Source: https://ku.mehrnews.com/

Nûnerê Daîmî yê Îranê li Neteweyên Yekbûyî nameyek ji Rafael Grossi re şandiye û bersiva gefên dawî yên Amerîkayê yên li ser bernameya atomî ya Îranê daye.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehl-ul-bêytê(s.x)-ABNA- Nûnerê Daîmî yê Îranê li Neteweyên Yekbûyî li Viyanayê nameyek ji Rêveberê Giştî yê IAEA Rafael Grossi re şandiye û tê de hişyarî daye li ser encamên xeternak ên normalîzekirina van gefan li ser IAEA û Peymana Nebelavbûna Cîhanî.

Di nameyê de hatiye gotin, "Normalîzekirina gefên weha pozîsyona IAEA dixe xeterê û baweriya navneteweyî ya li ser bingeha ceribandin û çavdêriyê qels dike." Divê hewldanên wiha yên eşkere werin şermezarkirin û divê sedeman werin hesabpirsîn.

