Nameya Îranê ji Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî (IAEA) re li ser gefên dawî yên Amerîkayê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehl-ul-bêytê(s.x)-ABNA- Nûnerê Daîmî yê Îranê li Neteweyên Yekbûyî li Viyanayê nameyek ji Rêveberê Giştî yê IAEA Rafael Grossi re şandiye û tê de hişyarî daye li ser encamên xeternak ên normalîzekirina van gefan li ser IAEA û Peymana Nebelavbûna Cîhanî.
Di nameyê de hatiye gotin, "Normalîzekirina gefên weha pozîsyona IAEA dixe xeterê û baweriya navneteweyî ya li ser bingeha ceribandin û çavdêriyê qels dike." Divê hewldanên wiha yên eşkere werin şermezarkirin û divê sedeman werin hesabpirsîn.
Dawiya Peyam/
