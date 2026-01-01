Zohran Memdanî li rawestgeheke(îstasyoneke) kevn a metroyê bi destxistina Quranê sond xwar!

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Navneteweyî ya Ehlebêyt (S.X)-ABNA -Mamdanî, 34 salî, di merasîmekê de bi serokatiya Dozgera Giştî ya New York Letitia James û bi beşdariya hevjînê wê, Rama Duwaji, û endamên nêzîk ên malbata wê, di nav de dê û fîlmçêker Mîra Nair, û bavê wê, Mahmûd Memdani, profesorê lêkolînên Afrîqî li Zanîngeha Kolombiyayê, sond xwar.
Memdanî got: “Bi rastî ev şeref û rûmeta jiyana min e. "Ez li bendê me ku sibê dema ku em dest bi wezîfeya xwe dikin, bi her kesî re bicivin. Dema ku nû wek şaredarê New Yorkê sond xwar, ez li vir li rawestgeha metroya kevnare ya Şaredariyê dikim, ev yek şahidiyek girîngiya veguhestina gelemperî ji bo zindîbûn, tenduristî û mîrateya bajarê me ye." wî got.
Memdanî sonda xwe li ser Quranê xwar û bû yekem şaredarê New Yorkê ku sond xwar.
Li gorî New York Times, dema ku nîvê şevê sûnd xwar, destê xwe danî ser Qurana ku aîdî bapîrê wî ye û Quranek nivîskar û dîroknasê reş Arturo Schomburg, ku ji hêla Pirtûkxaneya Giştî ya New Yorkê ve ji şaredariyê re deyn kiribû.
Her wiha komeke cihêreng ji Newyorkê ku Memdanî ji bo komîteya vekirinê hilbijart, beşdar bûn, di nav wan de lîstikvan John Turturro, şanoger Cole Escola û nivîskar Colson Whitehead û her weha xwediyên karsaziyên piçûk û xebatkarên kampanyayê.(Ajans)
