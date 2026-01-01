Têketina Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ji bo kontrolkirina nakokiya şehzadeyan؛ pêşîtiya wê şer bi Ensarullah re ye.

Wergera fermî bi kurmancî (Kurmancîya fermî):
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Navneteweyî ya Ehlebêyt (S.X)-ABNA-Bi hevdemî bi zêdebûna tansiyonê di navbera Erebistana Siûdî û Îmîratên Yekbûyî de li Yemenê û bi belavbûna beyannameyên bêpêşî di navbera Abu Zabî û Riyadê de، Marco Rubio wezîrê derve yê Amerîkayê bi Faysal bin Ferhan wezîrê derve yê Siûdî û Abdullah bin Zayid wezîrê derve yê Îmîratî re bi telefonê axivî.
Her çend ajansa fermî ya nûçeyan a Siûdî di rapora xwe de tu îşaretek li ser Yemenê nekir û tenê ev got ku her du alî li ser meseleên herêmî danûstandin kirin، lê li gorî beyannameya Wezareta Derve ya Amerîkayê، Rubio di axaftina xwe bi Ferhan re li ser pêşveçûnên Yemenê gotûbêj kir.
Bi awayek din، Emîratîyan tiştêk ji îşarekirina navendbûna Yemenê di şêwirmendiya wezîrê derve yê wan bi wezîrê derve yê Amerîkayê re veşartin. Ajansa WAM di vê derbarê de nivîsî: wezîrên derve yên her du welatan li ser rêzek meseleên stratejîk ên hevpar، ji Xezzeyê heta Yemenê، şêwirmendî kirin.
Her çend di van gotûbêjan de li ser hûrguliyên daxwazên Amerîkayê ji hevalbendên xwe di têkiliyê bi Yemenê re tu îşare nehate kir، lê berê ev tişt ji aliyê Steve Fagin, balyozê Amerîkayê li Yemenê, di gotinên wî de hate destnîşankirin.
Balyozê Amerîkayê di hevdîtinên xwe bi berpirsên Yemenî re، di nav wan de serokê Encûmena Serokatiyê ya ku ji aliyê Siûdî ve tê piştgirîkirin، bi girîngî got ku divê her du alî balê bidin li ser berxwedana li dijî Ensarullahê.
Fagin her weha di hevdîtina xwe bi serokê encûmenê re bi awayek zelal got ku parastina yekîtî û lihevhatinê di berxwedana li dijî Ensarullahê de pir girîng e، ev jî nîşan da ku Waşington ji nakokiya heyî li başûrê Yemenê razî nîne.
Bi vê re jî، Îmîrat û Erebistan di lîstika ku bi navê “jûcê tirsonek” tê zanîn de guh neda stendina balyozê Amerîkayê û dawiyê ev pêvajoyê gihîşt berhevdanê ya leşkerî. Erebistan di hefteya borî de, li ser bombebarana cihên Encûmena Veguhastinê ya li Hadramewtê bi tenê ne mayî، lê her weha keştiya alîkariyên leşkerî ya Emîratî li bendera Mukalla bombebaran kir، da ku nîşan bide ku bi tundî dê bi Abu Dhabi re rû bi rû bibe.
Siûdî her weha bi beyannameyên bêpêşî siyaseta Emîratên Yekbûyî ya piştgirîkirina Encûmena Veguhastinê û cudaxwazên Yemenê rexne kir û daxwaza derketina hêzên ku ji aliyê Emîratê ve têne piştgirîkirin ji van cihan kir.
Di beramberê de، Wezareta Derve ya Emîratê di beyannameyek fermî de çalakiyên Riyadê rexne kir û Wezareta Parastinê ya vê welatê jî di beyannameyek din de bi zelalî ragihand ku hevkarîya leşkerî di warê şerê li dijî terorîzmê li Yemenê bi Siûdî re bi dawî hatiye.
Bi giştî، ev şert û merc piştî nûçeyên belavbûyî li ser paşvekişandina hêzên Encûmena Veguhastinê ji herêmên ku di destpêka meha borî de di bin kontrola hêzên ku ji aliyê Siûdî ve têne piştgirîkirin de bûn، nîşan dide ku Îmîrat paş vekişiye.
Lêbelê, ev rewşa bêhempa di têkiliyên Siûdî û Îmaratê de ji dema damezrandina Konseya Hevkariya Kendavê ve, ku di destpêkê de ji bo rûbirûbûna bi Îranê re hatibû damezrandin, bêhempa bû.
Pevçûna di vê konseyê de û yekîtiya van her du welatên Ereb wekî têkçûnek di stratejiya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ya li dijî Îranê de tê hesibandin, û di rewşa tevlihev a herêmê de, Washingtonê ji bo ku pêşî li tundbûna pevçûna di navbera hevalbendên xwe de bigire, mudaxeleya siyasî kir.
Di salên dawî de, eksena Siûdî û Îmaratê hêza ajotinê ya li pişt pêkanîna polîtîkayên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Îsraîlê li cîhana Erebî bû, ku li ser rûbirûbûna eniya berxwedanê navendî bû.
Niha, ev her du welat ji ber nakokiyên di dabeşkirina qadên bandorê de li Yemen û Sûdanê û navendên din ên krîzê li Rojhilata Navîn, ku wekî gefek ji bo berjewendiyên stratejîk ên Dewletên Yekbûyî tê hesibandin, bi hev re nakok in.
Dawiya peyamê/
