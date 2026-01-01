  1. Home
Di peyama pîrozbahiyê ya bo sala nû ya zayînî de؛Ocalan: Ez hêvîdar im ku sala 2026 şûna şer û wêranîyê, aştiyê bigire.

1 January 2026 - 21:12
News ID: 1768620
Source: https://ku.mehrnews.com/
Abdullah Ocalan di peyamekê de bi bûneya sala nû ya zayînî, bi îşare kirin li krîzên Rojhilata Navîn, bal kişand ser pêdivîtiya aştiya civakî, lihevhatina demokratîk û rola girîng a jinan di avakirina dahatûyeke hevbeş li Rojhilata Navîn de.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Navneteweyî ya Ehlebêyt (S.X)-ABNA - Li gorî Ajansa Nûçeyan a Mehr,

Siyasetmedarê girtî yê PKKê Abdullah Ocalan di peyamekê de bi boneya Sersalê ji Îmraliyê, çavkaniya piraniya krîzên li Rojhilata Navîn bi neteweperestî, pevçûnên dîrokî û avahiyên otorîter ve girêda.

Ocalan behsa guhertinên sedsala borî kir û got ku neteweperestiya bi polîtîkayên destwerdanê yên hêzên mezin ve girêdayî sedema sereke ya şer, wêranî û tecrîda civakî li Rojhilata Navîn e. Nakokî û veqetandin hîn jî bi awayên cûrbecûr hene.

Serokê girtî yê PKKê hêvî kir ku Sersal bibe saleke lihevkirina demokratîk, aştî û îradeya hevpar ji bo avakirina pêşerojeke hevpar. Wî her wiha hêvî kir ku Sersal bibe derfetek ji bo aştî, azadî û pêşerojeke demokratîk.

