Di peyama pîrozbahiyê ya bo sala nû ya zayînî de؛Ocalan: Ez hêvîdar im ku sala 2026 şûna şer û wêranîyê, aştiyê bigire.

Siyasetmedarê girtî yê PKKê Abdullah Ocalan di peyamekê de bi boneya Sersalê ji Îmraliyê, çavkaniya piraniya krîzên li Rojhilata Navîn bi neteweperestî, pevçûnên dîrokî û avahiyên otorîter ve girêda.
Ocalan behsa guhertinên sedsala borî kir û got ku neteweperestiya bi polîtîkayên destwerdanê yên hêzên mezin ve girêdayî sedema sereke ya şer, wêranî û tecrîda civakî li Rojhilata Navîn e. Nakokî û veqetandin hîn jî bi awayên cûrbecûr hene.
Serokê girtî yê PKKê hêvî kir ku Sersal bibe saleke lihevkirina demokratîk, aştî û îradeya hevpar ji bo avakirina pêşerojeke hevpar. Wî her wiha hêvî kir ku Sersal bibe derfetek ji bo aştî, azadî û pêşerojeke demokratîk.
