Pirsgirêka Kurd û Colanî li ser kîjan alî şervanên HSD’yê ne?

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Navneteweyî ya Ehlebêyt (S.X)-ABNA -Li gorî hin raporên meydanî, şîkandina medyayî û agahiyên bi rêzên piştrastkirî ji aliyê çavkaniyeke serbixwe ku di danûstandinan de têkildar e, pêvajoya tevlîkirina hêzên HSDyê di artêşa dewletî ya Sûriyê de di demeke ku kêşeyek qûr û pir-aliyî li pêş e, tê derxistin. Ev girêk bi kêşeyên teknîkî ne tenê, lê bi xweserîya desthilatê, yekbûna hêzan û dahatûya pergala ewlehiyê ya Sûriyê piştî hilweşandina hukûmeta Esed re têkildar e.
Li gorî rapora kovara Quds El-Arabî û This Is Beirut, kêşeya sereke li ber pirsê tevlîkirina dehan hezar hêzên bin kontrola Kurdan di Wezareta Parastinê û ya Navxweyî ya Sûriyê de, jimara wan hêzan e ku Dîmeşq li ser tevlîkirina wan razî bûye.
Du şîrovekarên mijarên Rojhilata Navîn di torên civakî X de bal kişandin ser du xalan: hukûmeta Şera‘ dixwaze tenê hejmareke biçûk ji wan hêzan bike nav pêkhatina leşkerî û ewlehiyê ya dewletê, lê Kurdan li ser vê yekê têkçûn dikin ku divê piraniya hêzên wan li her du wezaretan werin tevlîkirin û di heman demê de pêkhatina heyî ya wan were parastin.
Li gorî agahiyên piştrastkirî, Dîmeşq pêşniyar da ku tenê nêzîkî 15 hezar kes ji hêzên HSDyê, di çarçoveya sê leşkerên herêmî de, werin girtin nav pêkhatina artêşê. Ev di demê de ye ku fermandariya HSDyê daxwaza tevlîkirina nêzîkî 60 heta 80 hezar hêz kiribû. Ji berçava HSDyê, her cûre tevlîkirineke rastîn divê bibe nîşandana giraniya leşkerî û rola wan hêzan di têkbirina DAIŞê de û di kontrolkirina herêmeke fireh a Sûriyê de. Di beramberê de, dewleta demkî ya Sûriyê xeman dike ku wergirtina hêzekê ewqas mezin, bi asta perwerdehî û yekbûna bilind, dibe sedema têkçûna hevsengiya desthilatê li zirara artêşa nû ya Dîmeşqê û di pratîkê de hêzên ser bi hukûmeta navendî di pêkhatina nû de qels bike.
Kêşeyan tenê li ser jimara hêzan ne. HSD daxwaza parastina pêkhatina xwe di çarçoveya tevlîkirinê de dike; di nav wan de damezrandina yekeyeke serbixwe ji bo hêza dijî-terorîzmê, ku wekî baştirîn û baş-perwerdekirî hêza dijî-terorîzmê ya Sûriyê tê nasîn û bi hevkariyên koalîsyona navneteweyî re xebitî. Her weha, HSD li ser nasandina fermî ya YPG û parastina rola wan di pêkhatina ewlehiyê ya dahatûyê de balê dike. Yek daxwaza din jî domandina kontrola ewlehiyê ya sînorên bakurê rojhilata Sûriyê ye; daxwazeke ku ji berçava Dîmeşqê û bi taybetî ji aliyê Enqerê ve, wekî xeta sor a ciddî tê hesibandin.
Li kêleka pirsên leşkerî, kêşeyeke din a girîng jî derbarê dahatûya dezgehên sivîl ên Rêveberiya Xweser û awayê tevlîkirina wan di pêkhatina hukûmeta navendî de heye. Dabeşkirina dahatên neft û gazê yên herêmên rojhilata Firatê, ku beşeke girîng ji çavkaniyên darayî yên Sûriyê pêk tîne, hîn jî yek ji girêdanên sereke yên danûstandinan e û heta niha çarçoveyeke zelal ji bo wê nehatiye pêşkêşkirin.
Bi giştî, têkêlîkirina daneyên û amarên sê çavkaniyan nîşan dide ku kêşeya niha li ser tevlîkirina HSDyê tenê kêşeyeke teknîkî an jî hejmarî nîne, lê şerekî siyasî û stratejîk e li ser dahatûya ewlehiyê ya Sûriyê. Her çend qetiyan qûr in û zextên herêmî, bi taybetî ji aliyê Tirkiyê ve, rêyê dijwar kirine, lê anîna pêşê ya vebijarkên navîn û modelên hêsan-hêsan nîşan dide ku hîn jî hewayeke sînordar ji bo danûstandin û aştiyê heye؛ hewayeke ku dikare çarenûsa aramî an bê-aramî ya Sûriyê piştî şer binivîse.
Dawiya Peyam/
1 January 2026 - 20:36
News ID: 1768612
Source: https://ku.mehrnews.com/
Pêşniyara tevlîkirina 15 hezar hêzên HSDyê bo artêşa Sûriyê, ji aliyê Dîmeşqê ve, û daxwaza 60 hezar kes ji wan hêzan ji aliyê Kurdan ve, pêkhatina artêşa Sûriya ya paşerojê kiriye meydaneke sereke ya kêşeya siyasî û ewlehiyê di navbera Rêveberiya Xweser û hukûmeta Şera‘ de.
Your Comment