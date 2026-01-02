Bersiva zelal a kombûna alimên misilman ên Lubnanê li hember bêhurmetiya nûnerê parlemana vî welatî bo Rêberê Şoreşa Îslamî

Bi rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehl-ul-beyt (s.x)-ABNA ـ Komeleya Ulemayên Misilmanan a Lubnanê roja pêncşemê bi belavkirina daxuyaniyek bi tundî, daxwaz kir ku misûniyeta parlamentoyî ji Paula Hakûbiyân (Bola Ya‘qûbiyân)، endama Meclîsa vê welatê، were rakirin.
Ev daxwaz piştî wê hat kirin ku Hakûbiyân di gotinên xwe yên medyayî de li dijî Ayetullah Seyyîd Alî Xameneî، Rêberê Giranqedr ê Şoreşa Îslamî ya Îranê îhanet kir.
Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku îhaneta li ser marceya bilind a Şî‘eyên cîhanê “nayê bêdengîkirin û divê bê şopandin nemîne.”
Ev komel bi giranî diyar kir ku tevgera Hakûbiyân ne tenê îhanetê li sembolek dînî ye، lê her weha tehdîdek li aşitîya navxweyî û yekîtiya neteweyî ya Lubnanê ye û divê li dadgehên vê welatê bi rêya yasayî were şopandin.
Komeleya ulemayan her weha ji Nebîh Berrî، serokê Meclîsa Lubnanê daxwaz kir ku ev mijar li rûniştina giştî ya meclîsê were bilêkirin da ku misûniyeta parlamentoyî ya Hakûbiyân were rakirin. Wan ev bûyer wekî beşek ji “şerê berfireh ê dijminê Siyonîst-Amerîkî li dijî berxwedan û sembolên wê” binav kirin؛ şerek ku armanca wê çêkirina têkçûn û cudabûnê ya navxweyî ye، di demekê de ku Lubnan herî zêde pêdivî bi yekîtiya neteweyî heye.
Di daxuyaniyê de her weha hat diyarkirin ku gotinên Hakûbiyân tenê li kesayetiya Ayetullah Xameneî nehatine sînorkirin، lê bi giştî her marceyeta dînî ya ku dikeve qada siyasetê hedef girtine؛ ev jî li Lubnanê، ku rêberên rûhanî pir caran helwestên siyasî yên zelal digirin, hestiyarîyek bilind çêdike.
Di dawiyê de، ev komel Ayetullah Xameneî wekî “sembola berxwedana îslamî li dijî estîkbariya cîhanî û piştgirê sereke yê mustaz‘efan، bi taybetî di doza Filistînê de” binav kir.
Etîket:
Lubnan
Komeleya Ulemayên Misilmanan a Lubnanê
Rêberê Şoreşê
