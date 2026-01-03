Trump wêneyek ji Maduro piştî revandinê belav kir

Li gorî rapora ajansa nûçeyê ya navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) — ABNA — “Donald Trump” serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, li hesabê xwe yê li ser torê civakî ya “Truth Social”, wêneyek ji “Nicolas Maduro” serokê Venezuela piştî revandina wî, li ser erdê keştiya şerîkî ya “USS Iwo Jima” belav kir.
Di vê wêneyê de, Maduro ku 63 salî ye, tê dîtin ku li ser erdê vê keştiya mezin a balafirbar li avên Deryaya Karayîbê rawestiya û di rê de ye ku bi ber New Yorkê were veguhastin.
Di vê wêneyê de, serokê Venezuela qulikên parastina guh li ser serê xwe hildane û şerîtek reş a stûr li ser çavên wî hatî girêdan. Her weha, şûşeyek avê di destê wî de tê dîtin.
Li gorî nivîsara rojnameya “The Sun”, Maduro û hevjîna wî “Cilia Flores” di sibeha şemiyê de ji aliyê yekîneyeke taybet ya “Delta Force” a girêdayî bi artêşa Amerîkayê hatine revandin; ev çalakî di heman demê de bi êrîşên asmanî yên leşkerî yên helîkopterên Black Hawk û Chinook li ser Caracasê re pêk hatine.
