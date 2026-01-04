Baxçelî Zanyariyekê Eşkere Dike: Beriya Madûrû, Kî Awa Çarenûs Li Benda Wî Bû?

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA- Serokê MHPê Devlet Bahçelî got, "Tiştê ku bi serê Venezuela û Maduro de hat ji bo Tirkiyeyê ne xerîb e. Ew dişibihe hewldana darbeya 15ê Tîrmehê."
Bahçelî got ku destwerdana leşkerî ya Amerîkayê li Venezuelayê ji bo dûrxistina Serok Nicolas Maduro neqanûnî û neheq e û Tirkiye demek dirêj e bi van hewldanan dizane ji ber ku heman tişt bi serê Tirkiyeyê de hatiye.
Bahçelî got, "Rêbazên kirêt ên ku tevgera Gülen di 15ê Tîrmeha 2016an de li Marmarîsê li dijî Serok Recep Tayyip Erdogan bikar anîn da ku kesayetên herêmî bikar bînin da ku bigihîjin armancek bilindtir, heman rêbazên ku îro ji bo hedefgirtina Maduro têne bikar anîn in."
…………….
Dawiya Peyam
Your Comment