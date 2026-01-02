Hatina kuştinê ya yek ji endamên girêdayî komeleya terorîstî li bajarê Qumê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlêbeyt (S.X) - ABNA - Şûraya Ewlekariya Parêzgeha Qomê daxuyaniyek kurt derbarê tevliheviya bi sînordar a îro Înê li yek ji deverên bajarê Qomê de weşand.
Li gorî daxuyaniya vê Şûrayê, di encama tevliheviya roja heyî de ku bûbû sedema aloziyê di nîzama giştî de ji bo xelkê bextewer ên Qomê, yek ji endamên girêdayî koma terorîstî, ku bi karanîna bombeyek destî dixwest ku ji tevliheviyan “kuştin-çêk bike” (wêneyekî sûcdar biafirîne), bombeya destî di destên wî de teqiya û bû sedema mirina wî.
Ev Şûra tekez kir ku nasnameya kesê navborî hatiye tespîtkirin û raporek temamker dê paşê ji bo xelkê hêja bê ragihandin.
Derketina pêwîst e ku ravekirinên temam ên Şûraya Ewlekariya Parêzgeha Qomê piştî tevliheviyên roja îro, dê sibê Şemiyê bêne weşandin.
