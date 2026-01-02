  1. Home
Şermezarkirina helwesta destwerdanê ya Trump li dijî Îranê

3 January 2026 - 01:05
Piştî gotinên destwerdanê yên Donald Trump derbarê alûgurên navxweyî yên Îranê Sekreterê Konseya Bilind a Ewlehiya Neteweyî Elî Larîcanî, Berdevkê Wezareta Karên Derve ya Îranê Îsmaîl Beqayî û Şêwirmendê Rêberê Şoreşê û Endamê Konseya Berevaniyê, Elî Şemxanî bi awayekî zelal û tund li himber vê helwestê bertek nîşan dan .z

Sekreterê Konseya Bilind a Ewlehiya Neteweyî Elî Larîcanî  bal kişand  ser helêwesta destwerdanê ya Serokkomarê Amerîkayê derbarê nerazîbûnên li Îranê û  di twîtekê de tekez kir ku bi helwesta rayedarên siyonîst û Trump, paşxaneya vê bûyerê eşkere bû.

Em helwestên kasibkarên nerazî  ji kesên xirabkar cuda dibînin û divê Trump bizanibe ku destwerdana Amerîkayê di vê mijara navxweyî de dibe sedema tevlîhevbûna  hemî navçeyê  û her wiha ji navçûna berjewendiyên Amerîkayê. Larîcanî di dawiyê de nivîsî: Bila gelê Amerîkayê bizanibe ku Trump  ev macerahezî dest pê kir. Bila ji leşkerên xwe haydar bin. Trump di peyamek destwerdanê de  îdia kir ku heke Îran bi tundî bi nearziyan re reftarê bike, Amerîka dê amade be ku alîkariya wan bike.

Berdevkê Wezareta Derve ya Îranê Îsmaîl Beqayî jî di bersiva gotinên dijî-Îranî yên Trump de tekez kir ku Îranî  di gotûbêj û hevkariya bi hev re ji bo çareserkirina pirsgirêkan îzna destwerdana biyaniyan nade.

Beqayî tekez kir ku hema bes e ku meriv karnama dijî-Îranî yên siyasetmedarên Amerîkî li dijî gelê Îranê vexwîne, ji organîzekirina darbeya 1983-an lan 28 mordada 1332 bigire heya xistina balafira rêwiyan a Îranî di sala 1988-an de û kuştina jin û zarokên bêguneh li ser Kendava Farsê, heya piştgiriya tam ji Sedam di şerê 8-salî yê li dijî Îraniyan de, heya hevkariya bi Rejîma Siyonîst re di kuştin û kuştina Îraniyan û êrişa ser binesaziya Îranê li şerê 12 rojî û îro, bi hinceta  dilsoziya bo gelê  Îranê, gefa êrişê ser Îranê dixwe, ku ev yek binpêkirina prensîba herî girîng a hiqûqa navneteweyî ye!

Elî Şemxanî, rêberiyê li Konseya Berevaniyê di bersiva gotinên destwerdanê yên Serokkomarê Amerîkayê de tekez kir: Her desteke mudaxileker ku nêzîkî ewlehiya Îranê bibe, berî ku bigihîje wê, dê were qutkirin. Gelê Îranê ezmûna rizgarkirina Amerîkiyan baş nas dikin ji Iraq û Efxanistanê bigire heta Xezzeyê. Ewlehiya neteweyî ya Îranê xeta sor e, ne mijara twîtên maceraheziyê.

