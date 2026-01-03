Şêx Neîm Qasim: Rêya berxwedanê berdewam dike û dê bihêztir bibe/Hizbullah li dijî Amerîka û Îsraîlê radiweste

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Di şeşemîn salvegera şehadeta şehîd Qasim Silêmanî û Ebû Mehdî el-Muhendis de, Şêx Naîm Qasim, Sekreterê Giştî yê Hizbullahê li Lubnanê, tekezî li ser redkirina fermanên derve kir û daxwaza lidarxistina hilbijartinên parlementoyê di wextê xwe de kir.
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê li Lubnanê îro (Şemî) di gotarekê de got: Hizbullah bi têkiliya xwe ya bi Îranê re serbilind e, ji ber ku Îranê me efû kiriye û tiştek ji me nexwestiye. Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê welatekî zalim e ku me binpê dike, û divê welatê me were rizgarkirin. Rejîma Siyonîst jî êrîşkar e.
Bi îşaret bi çil salvegera şehîd Ebû Elî Tabatabaei kir, pirsî: Gelo fermandarên şehîd bi tenê efû kirin û doza wan hate girtin? Gelo şehadeta wan rêya me tevlihev kir? Qet nebe. Rêya me berdewam dike û xurt e, û bi xwîna wan îlham girtiye, bi îzna Xwedê, ew ê xurttir û xurttir bibe.
Şêx Naîm Qasim hişyarî da ku li hember zextên derve teslîm nebin û got: Şerm li ser wan kesên ku li pey wesayeta Amerîkayê diçin û dagirkeriya Îsraîlê rewa dikin; û şerm li ser her kesê ku êrîşa Îsraîlê rewa dike û li hember wê rawestiyaye, hetta bi zexta medyayê jî.
Wî careke din tekez kir ku pêdivî bi têgihîştina neteweyî heye û got: Hilbijartina avakirina hikûmetek jêhatî û dadperwer hem baweriya me ye û hem jî di berjewendiya welêt de ye. Em diyalog û têgihîştinê girîng dibînin. Têkoşîna li dijî gendeliyê û rûbirûbûna bi dagirkeriyê re jî bawerî û berjewendiya Hizbullahê ye, û divê milkên kesên ku depoyan dikin bi tevahî ji wan re werin vegerandin.
Şêx Naîm Qasim her wiha banga çekdarkirina artêşa neteweyî kir da ku bi dijminan re rûbirû bibe û erkên ewlehiyê li dijî çeteyên narkotîkê, dizî û hêmanên girêdayî wê pêk bîne
Wî tekez kir ku Hizbullah dixwaze Lubnan welatek azad be ku li ser tevahiya axa xwe, nemaze li başûr, hukum bike; Welatek ku gelê wê bi azadî hilbijartinên xwe yên çandî, siyasî û civakî bêyî destwerdana derve dike, û xwedî avahiyek îdarî û sazûmanî ya bihêz û artêşek bihêz be.
Wî pêkanîna van armancan wekî girêdayî diyalog û têgihîştinê nirxand û got: Dema ku em behsa yekîtîyê dikin, mebesta me ne ew e ku her kes wek hev difikire; lêbelê, divê em herî kêm li dijî dijminekî hevpar rawestin û bibêjin ku dijminek heye.
Di warê ewlehî û siyasî de, Sekreterê Giştî yê Hizbullahê tekez kir: Pêşanî divê rawestandina êrîşkariyê, vekişîna Îsraîlê, berdana girtiyan û ji nû ve avakirin be, paşê divê em stratejiya neteweyî nîqaş bikin da ku em bizanin ka em çawa welatê xwe biparêzin û ji bo pêşerojê ava bikin. Her wiha, divê hilbijartinên parlemanî di wextê xwe de werin lidarxistin.
Wî careke din daxwaza vegerandina tevahî ya emanetên bankayê yên li bankayên Lubnanê kir û got ku qanûnên pêşniyarkirî divê bi tevahî mafên emanetkaran garantî bikin.
