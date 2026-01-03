Hekîm: Qurbaniya şehîd Silêmanî û El-Muhendis roleke sereke di azadkirina Iraqê de hebû

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Seyîd Emar Hekîm, rêberê Tevgera Hikmeta Neteweyî ya Iraqê, di peyamekê de bi boneya salvegera şehadeta Hecî Qasim Silêmanî û Ebû Mehdî El-Muhendis ragihand: Di şeşemîn salvegera şehadeta fermandarên serfiraz de, em fedakarî û rolên girîng ên van şehîdên hêja di rizgarkirina Iraqê de bi bîr tînin.
Wî peyama xwe bi tekez domand: Fedakarî zimanê mezinan e û berxwedana wan hêviyê dixe dilê azadan.
