Hekîm: Qurbaniya şehîd Silêmanî û El-Muhendis roleke sereke di azadkirina Iraqê de hebû

3 January 2026 - 23:55
Serokê Hereketa Hikmeta Neteweyî ya Iraqê Muhammed El-Ehmed ji ber salvegera şehadeta Qasim Silêmanî û Ebû Mehdî Muhendis peyamek weşand.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Seyîd Emar Hekîm, rêberê Tevgera Hikmeta Neteweyî ya Iraqê, di peyamekê de bi boneya salvegera şehadeta Hecî Qasim Silêmanî û Ebû Mehdî El-Muhendis ragihand: Di şeşemîn salvegera şehadeta fermandarên serfiraz de, em fedakarî û rolên girîng ên van şehîdên hêja di rizgarkirina Iraqê de bi bîr tînin.

Wî peyama xwe bi tekez domand: Fedakarî zimanê mezinan e û berxwedana wan hêviyê dixe dilê azadan.

