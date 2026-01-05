Bi hezaran siyonîst bûne hedefa peyamên tirsnak/tehdîdên rasterast û agahiyên şexsî yên hesas

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehl-ul-bêyt (s.x)- ABNA ـ Hezarên welatiyên Îsraîlî li ser telefonên xwe yên destan peyamên SMS-ê wergirtine ku di wan de tehdîdên rasterast û agahiyên kesane yên hêsas, di nav wan de hejmarên nasnameya neteweyî, hatine şandin.
Di nivîsa van peyaman de ku bi zimanê Îngilîzî hatine şandin, hatiye gotin: “Ev dawîya derfetê ye ji bo xilasbûna xwe û malbata xwe. Em te nas dikin.”
Her weha hin ji van peyaman girêdan (link) jî di nav xwe de hebûn ku wergirên wan rêberî dikin bo rûpelên ku li wir daneyên kesane yên wan hatine belavkirin.
Li gorî rapora rojnameya “Times of Israel”, Enstîtuya Neteweyî ya Ewlehiyê ya Sîber ya Îsraîl, van peyaman wekî hewldanek ji bo çêkirina tirsa derûnî û zextê li ser raya giştî binav kir.
Di heman demê de, komê hackeran bi navê “Hanzala” ragihand ku berpirsiyariya hackkirina telefona destan a “Ayelet Shaked”, wezîra berê ya dadgehê ya Îsraîl, li ser xwe digire.
Ev kom dehêne wêne û vîdyoyan belav kirine û îdîa dike ku wan ji telefona Shaked stendine.
Koma Hanzala mehê borî jî îdîa kiribû ku telefonên destan ên “Tsachi Braverman”, rêveberê ofîsa serokwezîr Benjamin Netanyahu, û her weha “Naftali Bennett”, serokwezîrê berê yê Îsraîl, hack kirine.
