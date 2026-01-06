Posta serokatiya komarê ji bo Kurdên; derfet an tehdit?

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beyt (Silav liwanbin) - ABNA -Li gorî rapora Kurdpressê û bi bingehê agahiyên berdest، roja yekşemê 4/1/2026 de Hoşyar Zêbarî، endamê Ofîsa Siyasî ya Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK)، li Silêmanî bi Bafel Talebanî، serokê Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) re civînek kir. Di vê civînê de peyama Mesûd Barzanî، serokê PDK û Ofîsa Siyasî ya partiyê wî، li ser posta serokatiya komara Îraqê û avakirina kabîneyê ya dehemîn a Hikûmeta Herêma Kurdistanê hate ragihandin.
Li gorî nivîsara rêzaneya nûçeyan Xendan، Zêbarî daxwaz kir ku her du partî di nav mehekê de، bi hev re û bi demê hilbijartinên serokatiya Îraqê، hevrêziyên pêwîst ji bo avakirina kabîneyê ya dehemîn a Herêma Kurdistanê، serokatiya herêmê û Parlamentoya Kurdistanê pêk bînin.
Di heman demê de Faiq Zeydan، serokê Encumena Bilind a Dadwerî ya Îraqê، di civînekê de li Hewlêr bi Mesûd Barzanî re rewşa siyasî ya Îraqê، mafên aliyên cûda û qada pêvajoya siyasî ya welatê nîqaş kir.
Li gorî çavkaniyên nêzîk، peyama Faiq Zeydan ji Barzanî re ev bû:
«Heke Partiya Demokrat bi Yekîtiya Niştimanî re li hev bihêlin، tu pirsgirêk tune ye؛ çi namzed ji Yekîtiyê be û çi ji Partiya Demokrat.»
Wî her weha hişyarî da ku:
«Namzedekî lawaz an jî pêşkêşkirina çend namzedên cuda û serbixweş dê pêvajoyê tevlihev bike û çargoşeya hevrêziyê bi girêdayîya siyasî re rû bi rû bike؛ ji ber vê yekê divê li ser namzedekî hevpar ji bo posta serokatiyê li hev were.»
Li gorî heman çavkanî، şertê Faiq Zeydan ji bo piştgirîkirina namzedê PDK ji bo serokatiya komarê ev e ku:
«Partiya Demokrat li ser avakirina hukûmeta dehemîn bi Yekîtiya Niştimanî re bigihîje lihevhatinekê.»
Li gorî çavkaniyên nêzîk ên Yekîtiya Niştimanî، heke YNK û PDK amade bin ku di postên bingehîn de cîh biguherînin، dê yek ji postan — wek serokatiya herêmê an jî serokatiya kabîneyê — were dayîn Yekîtiyê û posta serokatiya komara Îraqê dikare bi PDK re bimîne.
Lê bê lihevhatinê، xetereke mezin heye ku derfetên me winda bibin û dibe ku posta serokatiyê bê hevrêziyê bi nav namzedê Yekîtiyê were tomar kirin؛ ku ev namzed dikare her kesek be.
Çavkaniyekî agahdar ji rewşa siyasî ya Herêma Kurdistanê dibêje:
«Heke Yekîtiya Niştimanî posta serokatiya komarê bi dest bixe، di avakirina kabîneyê ya dehemîn de dê asta daxwazên xwe bilind bike û bêyî cureyek mîzanê، amade nebe ku bi PDK re li hev bihêlin.»
Wî her weha hişyarî da ku:
«Heke em bi vê baweriyê bin ku Partiya Demokrat dikare bê piştgirî û hevalbendiya Yekîtiyê kursiya serokatiyê bi dest bixe، wê demê du-adarîbûna Herêma Kurdistanê dê bi rastî bibe rewşekî rastîn؛ ji ber vê yekê hewce ye ku li navbera her du aliyan lihevhatinekî zelal û pratîkî hebe.»
Reqabeta ji bo namzedîya posta serokatiya Îraqê bi balkêşiyekî mezin re rû bi rû bûye؛ bi awayek ku Serokê Parlamentoya Îraqê ragihand ku hejmara namzedan heta berî girtina demê ya tomarbûnê di dawiya demjimêra îdarî ya îro (duşem)، gihîştiye 44 kes.
Li gorî agahdariya Parlamentoya Îraqê، namzedê serokatiyê divê:
• şaristaniyê Îraqê hebe،
• li axa Îraqê ji dayik bûbe،
• û ji dayik û bavê Îraqî bûbe.
Her weha divê xwedî tenduristiya temam a aqilê be û kêmîn 40 salî be.
Şertê sêyem ev e ku namzed xwedî nav û dengê baş be، tecrûbeya siyasî ya têkî hebe û bi paqijî، rastgoî، adaletxwazî û dilsoziya ji gel re were nasîn.
Şertê çarem jî ew e ku namzed xwedî kêmîn belgeya lisansê (bachelor) be، ku ji aliyê Wezareta Perwerdehiya Bilind û Lêkolînên Zanistî ya Îraqê ve were pejirandin.
Her weha li gorî rêzikên Parlamentoya Îraqê، namzedê serokatiyê nabê bi tawanên ku şeref û rûmetê wî lê tê şewitandin hatibe mehkûmkirin û şertê şeşem jî ev e ku ne di bin pêvajoyên qanûnî û lêpirsînên dadwerî yên cezaî de be.
…………….
Dawiya Peyam/
Servîsa Îraq û Herêma Kurdistanê – Bi awayek ku di du rojên borî de civînên bi derîyên girtî û guhertina peyaman di navbera Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) de hatin kirin، lê her du partî heta niha negihîştine lihevhatinek dawî. Her yek ji wan bi awayek cuda kandîda xwe ya serbixweş ji bo posta serokatiya komara Îraqê pêşkêş kirine. Ev di rewşekê de ye ku Serokê Meclîsa Bilind a Dadwerî ya Îraqê ji Mesûd Barzanî daxwaz kiriye ku bi Yekîtiya Niştimanî re bigihîje lihevhatinekê û bi pêşkêşkirina kandîdên cuda çargoşeya hevrêziyê (çawçûbeya hevrêziyê) nexîne nav tengav û girêdayîya siyasî.
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beyt (Silav liwanbin) - ABNA -Li gorî rapora Kurdpressê û bi bingehê agahiyên berdest، roja yekşemê 4/1/2026 de Hoşyar Zêbarî، endamê Ofîsa Siyasî ya Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK)، li Silêmanî bi Bafel Talebanî، serokê Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) re civînek kir. Di vê civînê de peyama Mesûd Barzanî، serokê PDK û Ofîsa Siyasî ya partiyê wî، li ser posta serokatiya komara Îraqê û avakirina kabîneyê ya dehemîn a Hikûmeta Herêma Kurdistanê hate ragihandin.
Your Comment