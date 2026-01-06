Zêdebûna pevçûnan li taxên Helebê; Di encama topbaranê de sivîl hatin kuştin û birîndarkirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehla Beyt (s.x)— ABNA—Li gorî beyannameya ku ji aliyê Navenda Medyayî ya SDF ve hate weşandin، du zarok bi navên Îvan Ebdo (2 salî) û Şam Dîlo (3 salî) di dema topbarana li ser herêmên niştemanî yên Şêx Meqsûd û Eşrefiyê de birîndar bûn. Her weha raporên hene ku dibêjin hejmara birîndaran heta 17 kesî zêde bûye.
Hêzên ewlekariya navxweyî ya Helebê (Asayîş) ragihandin ku ev gund di demekî kurt de çar caran bi pey re bi êrîşên droneyê hat hedefkirin û bersiva wan di çarçoveya “mafê xweparastina qanûnî” de bûye.
Di aliyê din de، rêzaneyên fermî yên Sûriyê û çavkaniyên nêzîkî hikûmeta demkî، Hêzên Demokratîk ên Sûriyê bi hedefgirtina herêmên niştemanî yên li beşên din ên bajarê Helebê tawanbar kirin.
Ajansa fermî ya nûçeyan ya Sûriyê (SANA) ragihand ku di encama topbarana gundê El-Meydan de، bi kêmî sê sivîl — di nav wan de du jin — hatine kuştin û hejmarek din, di nav wan de zarok jî hene، birîndar bûn.
SANA her weha ragihand ku 9 karmendên Rêveberiya Çandiniyê ya Helebê piştî ku topêk li avahiya vê rêxistinê ket، birîndar bûn û got ku hejmarek ji birîndaran veguheztin nexweşxaneya El-Razî. Li gorî vê çavkaniyê، êrîşan bûne sedema koçkirina niştecîhan ji herêma Şoreya El-Nîl û veguhestina wan ber bi herêmên ewle ve.
Di heman demê de، raporên din jî derbarê topbarana gundê Benî Zêd hatin weşandin ku li gorî hin çavkaniyên herêmî، di encama wê de yek jin hat kuştin û dehan kesên din birîndar bûn.
Bi domandina guhertina agirê، Hêzên Demokratîk ên Sûriyê di beyannameyekê de bikaranîna artîleryaya giran li dijî herêmên bi sivîlan tije wek “binpêkirina eşkere ya qanûnên navneteweyî yên mirovî” binav kir û li ser metirsîdariya jiyana niştecîhan hişyarî da.
Bi domandina van pevçûnan، loqandina xetirên mirovî li bajarê Helebê û zêdebûna qurbanên sivîl her roj zêdetir dibe. Heta niha tu rapora fermî li ser hewldanên agirbestê an kêmkirina aloziyê nehatîye weşandin.
…………
Dawiya Peyam/
Servîsa Sûriyê - Piştî gurbûna şer û pevçûnên di navbera hêzên ser bi Hikûmeta Demkî ya Sûriyê û Hêzên Alîkariya Helebê yên ser bi HSDê ve, çend taxên bajarê Helebê di nav de Şêx Meqsûd, Eşrefiye, Benî Zeyd û Meydan, bûne armanca topbaran û êrişan, ku li gorî zanyariyên di demjimêrên borî de, di encama êrişên cuda de, kuştî û birîndar hene. hejmarek sivîl, di nav wan de zarok jî hene.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehla Beyt (s.x)— ABNA—Li gorî beyannameya ku ji aliyê Navenda Medyayî ya SDF ve hate weşandin، du zarok bi navên Îvan Ebdo (2 salî) û Şam Dîlo (3 salî) di dema topbarana li ser herêmên niştemanî yên Şêx Meqsûd û Eşrefiyê de birîndar bûn. Her weha raporên hene ku dibêjin hejmara birîndaran heta 17 kesî zêde bûye.
Your Comment