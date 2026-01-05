“Tundkirina nakokiyên Kurdan li ser hilbijartina serokomarê Iraqê”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA-Li gorî rapora Kurdistan Press ku ji hêla rojnameya New Arab ve hatiye weşandin, li gorî destûra Iraqê, Serokomar divê bi dengê du ji sêyan (2/3) ya dengên parlamenterên ji 329 kursiyan bê hilbijartin, ku ev jî 220 deng e. Bidestxistina vê hejmarê hewcedarî lihevkirineke berfireh di navbera blokên siyasî de heye. Ev mekanîzma destûrê dide hevrikiyên siyasî ku pêvajoya hilbijartinê dereng bixin an jî asteng bikin.
Li gorî kevneşopiya siyasî ya piştî sala 2003’an, posta Serokkomariyê ji bo Kurd, posta Serokwezîriyê ji bo Şî’a, û posta Serokatiya Parlamentoyê ji bo Sunnî tê veqetandin. Lêbelê, ketina gelek namzedên serbixwe yên Kurd di pêşbaziyê de, gumanan li ser şiyana blokê Kurdî ya ji bo li ser namzadeyek yekgirtî li hev bicivin, zêde kiriye.
Piştî hilbijartina Serokomar di nav parlamentoyê de, wî erk heye ku di nav 30 rojan de namzedê fraksiyona herî mezin a parlamentoyê wezîfedar bike ku hikûmetek pêk bîne. Di vê qonaxa paşîn de, kabîneya pêşniyarkirî divê ji parlamentoyê dengê razîbûnê bistîne.
Di vê çarçoveyê de, Şivan Dawûdî, rojnamevanekî Kurd yê berê û endamê berê yê parlamentoya Iraqê, namzediya xwe wekî namzedek serbixwe ragihand. Wî bi îşaretkirina mafên xwe yên qanûnî û destûrî destnîşan kir ku Serokkomariya Iraqê bi kevneşopî ji Kurdan re hatiye dayîn. Dawûdî di hevpeyvînekê de ji New Arab re tekez kir ku ev post nîşana serweriya Iraqê ye û nakokiyên kronîk ên di navbera partiyên Kurd de ew ber bi vê pêşbaziyê vekî serbixwe birin.
Wî herwiha endişeyên derbarê bandora pirbûna namzedên Kurd li ser pêvajoya hilbijartina serokomar an damezirandina hikûmetê red kir û got ku agirbestên destûrî dê nehêlin ku pêvajoya siyasî raweste.
Di pêşveçûnek din de, Emîre El-Cabir wekî yekemîn jin namzediya xwe ji bo Serokkomariya Iraqê ragihand. Armanca wê ew bû ku pergala kotaya etnîk-dînî ya piştî sala 2003’an binpê bike û bîr bixe ku li gorî destûrê, hem jin û hem jî mêr mafek wekhev ji bo namzedkirinê ji bo vê postê hene.
Parlamentoya Iraqê ji roja Pêncşema borî ve pêvajoya qeydkirina namzedan dest pê kiriye. Li gorî rêgezan, namzed divê li Iraqê ji dayîkên Iraqî hatibin dinyayê, temenê wan herî kêm 40 sal be, xwedî destûrek perwerdehiyê ya derbasdar bin û sicîla wan a sûcê nebe.
Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) di bin serokatiya Bafel Talabanî de hîn namzedê fermî yê xwe eşkere nekiriye. Raport destnîşan dikin ku nakokiyên navxweyî di nava vê partiyê de hene û wan bijardeyên wekî Nizar Amidî, Asû Fereydûn, Ebdulletîf Reşîd (Serokomarê niha), û Xalid Şewanî (Wezîrê Dadê yê Iraqê) binirxînin. Tê payîn ku danûstandinên fermî di navbera her du partiyan de piştî bidawîbûna nîqaşên navxweyî yên her yekê dest pê bikin.
Partiya Demokrat a Kurdistanê (KDP) di bin serokatiya Mesrûr Barzanî de jî heta niha li ser encameke dawî nehatiye, û navên wekî Fûad Huseyîn (Wezîrê Karên Derve yê Iraqê), Neçirvan Barzanî (Serokê Herêma Kurdistanê) û Rêber Ehmed (Wezîrê Navxweyî yê Herêma Kurdistanê) di nav bijardeyên gengaz de ne.
Di heman demê de, Muthanna Emîn, serokê fraksiyona parlamentoyê ya Yekîtiya Îslamî ya Kurdistanê, ragihand ku ew bi piştgiriya sê blokên opozîsyona Kurd dixwaze ji bo Serokkomariyê were pêşbaziyê.
Her çend destûra sala 2005’an destûrê dide ku destûra Serokomar bi piranî sembolîk be jî, ev pêvajo di rewşek siyasî ya aloziyê de pêk tê ji ber astengiyên parlamentoyê û pêşbaziyê li ser hilbijartina Serokwezîr. Koalîsyona “Avakirin û Pêşvebirin” ya bi serokatiya Mihemed Şîa El-Sûdanî di hilbijartinên parlamentoyê yên 11’ê Mijdarê de herî zêde kursî bi dest xistin, lê ew xwedî piraniya têra xwe ji bo misogerkirina demsala duyemîn a Serokwezîriyê nîne.
Di rojên dawî de, medyayên girêdayî partiyên Kurd li Iraqê zêdetirî deh kesî wekî namzedên Serokomariyê destnîşan kirine, lê hêj daxuyanîyên fermî yên partiyan behsa namzedên xwe yên fermî nekirine. Di heman demê de, partiyên Kurd li ser vekirina parlamentoya Herêma Kurdistanê û damezirandina kabîneya nû jî nakokiyên mezin hene.
