Nivîsên provokatîf li dijî Durzî û Xirîstiyanên li Rifa Şamê + wêne

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) – ABNA – Nivîsên provokatif li ser dîwarên xanî û firotgehan li bajarçika Hîneh ya li herêma Qetena di parêzgeha Rîfa Dîmeşqê de, endîşeya niştecîhên herêmê rabûn. Ev herêm cihê rûniştina welatîyên Druzan û Xiristiyan e.
Li gorî rapora Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyê, ev nivîs bi rengê sor li ser rûyên avahiyan û deriyên firotgehan hatine nivîsandin û şiarên wekî «Tisqut fulûl en-nizam«تسقط فلول النظام»» (mirin li ser mayên rejîmê) û «جایکم الدور یا فلول» (niha dorê we ye, ey mayên rejîmê) dihewîne.
Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyê diyar kir ku ev çalakî «ne tenê bi civaka aştiyane ya Sûriyê re nagire, lê belkî qirîzan kûrtir dike û tovanên fitneyê dişîne».
2. Rapora Nû ya Sûriyê (Bajarokê Haine):
Ev rapor li ser aloziyên mezhebî ye:
- Bûyer: Li bajarokê Haine (nifûsa wê Druzî û Xiristiyan in) li parêzgeha Rîf Dimaşq, nivîsên provokator bi rengê sor li ser dîwaran hatine nivîsandin.
- Peyam: Ev nivîs, wekî “Mirin ji bo bermayiyên rejîmê”, ji bo kûrkirina cihêbûnên olî têne dîtin, ku Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyê gotiye ku ev “bêhtirî valahiyan kûr dike û tovê fitneyê direvîne.”
Vê rêxistina mafên mirovan bang li rayedarên pêwendîdar kir ku nivîsan jê bibin, sûcdaran destnîşan bikin û pêşî li dubarebûna van reftaran bigirin, ji ber ku ev kiryar "jiyana hevbeş di navbera niştecihên herêmê de" hedef digire.
Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyê her weha diyar kir ku armancgirtina yekgirtina civakî an jî olî «xetereyek rasterast ji bo aştiya hundirîn» tê hesibandin, û bîranî kir ku rêzgirtina pirrçandî û parastina yekîtîya civakê bingehê aramiya rastîn li Sûriyê ye.
Druzan
Rîfa Dîmeşqê
Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyê
