Wezareta Karên Derve îdiaya medyaya Amerîkî red kir

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul Beytê (s.x)ABNA-“Mohsin Şamsizadê,” Alîkarê Berdevkê Wezareta Karên Derveyî, di peyamekê de li ser toranveka X (Twitter), bersiv da îdiayên ku di medyaya Amerîkî de hatine weşandin û nivîsî: Rojnameya New York Times di gotarekê de îdîa kir ku Birêz E’raqçî roja Pêncşemê civîneke bi medyayê re kiriye û li ser girîngiya rewşa “ji bo mayînê” (‘bawîriya mayînê’) axivtiye, û medya Îsraîlî International ev yek bi sernaveke mezin belav kiriye. Wisa xuya dike ku hin aliyên rojavayî israr dikin ku ji her mijareke biçûk re bibin hincet ji bo derew û tîk-avêtinê (protestokirina aloziyê).
Shamsizadeh berdewam kir: Ku wezîr an berdevk civînên birêkûpêk û dorveger di derbarê mijarên siyaseta derveyî de bi rojnamevanan re hebin, ev yek pir asayî û kevneşopî ye. Lê civîneke bi vî rengî, bi wan taybetmendiyên ku ev medya Amerîkî îdîa dike, roja Pêncşemê derbasbûyî, bi giştî nehatiye sazkirin û hebûna wê tune ye.
New York Times, ji zarê sê rayedarên Komara Îslamî îdîa kiribû ku di heman demê de ku protesto li Îranê zêde dibin, rayedarên payebilind ên hikûmetê di civîn û danûstandinên taybet de qebûl kirine ku Komara Îslamî “ketîye rewşa ji bo mayînê” (‘dikeve rewşa zindîmayînê’).
