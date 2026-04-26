Agahiyên nû yên li ser bombebarana F-5 ya Îranê li ser bingeha Amerîkayê li Kuweytê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA–Wêneyên dizeyî yên tolhildana Îranê li ser bingeha leşkerî ya Amerîkayê li seranserê Kendava Farsê eşkere dikin ku lêçûna leşkerî ya rastîn a destdirêjiya neqanûnî ya Waşingtonê li ser Tehranê dibe ku bi awayekî berbiçav ji ya ku Amerîka bi fermî pejirandiye zêdetir be, ji ber ku ziyanên binesaziyê, ziyanên balafiran û têkçûna operasyonan niha bi milyarha dolar têne texmîn kirin.
Gelek berpirsên Amerîkî, alîkarên Kongreyê û kesên bi nirxandina veşartî ya ziyanan re nas in, pejirandine ku êrîşên Îranê bi dehan cihên li herî kêm heft welatên herêmê kirine hedef.
Girîngiya stratejîk a vê mijarê zêdetir bilind bû dema ku kanala NBC News di raportekê de roja Şemiyê piştrast kir ku balafireke şer a F-5 ya Îranê bi serketî bombebaranek li ser Kampa Buehring a Kuweytê pêk anî ku xwediyê wê Amerîkayê ye, û tevî hebûna sîstema mûşekên Patriot, astengkerên kûr-dirêj, vegirtina radara pêşketî û torên çavdêriya herêmî yên daîmî, balafira şer karîye bikeve nav parastina asmanî ya pir-qatî ya Amerîkayê.
