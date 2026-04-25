"El-Efasî (qariyê Qur'anê): Xulamtiya Rejîma Siyonîst dike!"

Li gor rapora ajansa nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) – ABNA –Meşarî Raşid El-Efasî, qariyê navdar û nasandî yê Kuweytî ku bi salan bi dengê xwe di meclîsên Qur'anî yên welatên Erebî de navdar bûbû, vê carê bi straneke gengeşeyî (nakokî) rûyê xwe yê din nîşan da. Di lûtkeya êrîşên leşkerî yên Amerîka û rejîma Siyonîst li dijî Îrana Îslamî de, wî stranek bi naveroka «تبت یدین ایران واللی مع ایران»"Tebete yeda Îranê wel-lezî me' Îranê" (bi maneya: "Destên Îranê û yên ku bi Îranê re bin helal nebit") çêkir û weşand. Ev kiryar ne tenê binpêkirineke eşkere ya exlaqê Qur'anî û sireta pêxemberî ye, lê her wiha lêdana yekîtiya Îslamî û xizmeteke şermezar e ji bo dijminan, tê hesibandin.
El-Efassî ku rojê bi xwendina xwe (tilawat) gelek hezkiriyên peyama Wehyê li welatên Erebî dilkêş dikir, vê carê bi awazekî din xuya bû. Strana wî ku ji awaz û peyvên sûreta Messed (tebbet) hatîye girtin, bi rastî tehrîfek maneyî ya peyvên Xwedê ye ji bo armancên siyasî di riya xizmeta cepheya kufrê de tê hesibandin. El-Efassî berê jî berê xwe da piştgirîkirina komên tekfîrî yên wek DAIŞ'ê di şerê Sûriyê de, û çend roj berê tweeta Donald Trump a bi maneya "Di demeke nêzîk de deriyê dojehê li ber Îranê vebe" ji nû ve parve kiribû. Van kiryaran bû sedem ku tilawatên wî ji gelek bingehên Qur'anî werin rakirin û qehra berbelav a misilmanan rakin, lê dixuye ku wî ji rêya xwe ya çewt vegeriyaye.
**Li ser torên civakî yên X (Twitterê berê), pêleke giran a rexneyan ji aliyê misilmanên welatên Îslamî ve pêk hat. Bikarhênerekî wî wek "derewker" û "siyonîst" bi nav kir û nivîsî: "Navê qariyê Qur'anê li te şerm e." Bikarhênerekî din da zanîn: "Gelek mamoste û stranbêjên ku ji serdema zêrîn ya hişyariya Îslamî sûd wergirtin, di argûşa bûyeran de ispat kirin ku ew şayê wê popûleriyê nebûn. El-Efassî gava ku axivîna kufrê (bêîmanî) kir, her tişt winda kir. Eger bêdeng bimaya, ji bo wî çêtir bû." Bikarhênerekî din bi destnîşankirina nakokîbêjiya El-Efassî nivîsî: "Qur'an dibêje 'وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا' (Û hûn nebin mîna wanên ku parçe bûn). Ev komployek e ji bo parçekirina umetê."
Li gor baweriya gelek kesan, El-Efasî mînakeke eşkere ya hedîsa pêxemberî ye: «رُبَّ قَارِئِ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ» (Gelek kes in ku Qur'anê dixwînin lê Qur'an wan lanet dike).
El-Efassî di rasteqînkirina kiryara xwe de îdia kir: "Doza bi Îranê re tenê nakokiyeke olî nîn e, belkî Îran welatekî destdirêjî ye ku xweşiyên misilmanan li Meke û Medînê binpê kiriye." Ev îdiaya vala û derew e. Parastina Îranê li hemberî bingehên Amerîkî yên li welatên Erebî bû ku di xizmeta êrîşa li dijî Îranê de bûn. El-Efassî bi vê derewçînîyê xwe ji bilî eşkerekirina nezanî û nestêlîya xwe, tiştekî din nekiriye.
Tê bawerkirin ku El-Efassî nimûneya "teqê Wehabîtiya Selefî ya Tekfîrî" ye ku di salên dawî de bi poşmanek ji zahîrperestiya olî ve di xizmeta siyasetên mêtingehkarî û li dijî cîhana Îslamê de hatiye bikaranîn. Ew mîna hemû wehabiyan di xizmeta belavkirina Îslama Amerîkî de ye.
Xala hêjayî ponijînê ev e ku wî li hemberî sûcên rejîma Siyonîst li Xezzeyê û Libnanê bêdengiyeke watedar heye. Ma ne wusa ye ku Siyonîstan rojane jin û zarokên Filistînî bi xwînê dişon? Wê çima El-Efassî strana "Tebbete yeda Îsraîl" (Destên Îsraîl helal nebit) naxwîne? Bersiv zelal e: Ew û terefa wî ya ku pê ve girêdayî ye, di tevera Amerîkî-Siyonîst de têne pênasekirin, ne di cepheya berxwedanê û parastina Qudsa Şerîf de.
El-Efasî ne qariyekî sade ye; ew kesayetek e ku di Zanîngeha Îslamî ya Medînê de perwerde dîtiye û wekî îmamê Mizgefta Mezin a Kuweytê bi rastî qariyê fermî yê pergala desthilatdar û sembola Îslama Wehabî ya lihevhatî bi keyaniyên Kendavê re ye. Bi rastî, qirrika El-Efassî baxê propagandaya qesra Kuweytê ye ku lihevhatî ye bi stratejiya dij-Îranî û dij-Îxwanî ya tevera lihevkirinê li herêmê. Ev helwestên wî bû sedema ku gava El-Efassî ji tehrîfa Qur'anê ji bo lanetkirina Îranê bikar tîne, ew erkê cepheya çandî ya berxwedanê ye ku bersiveke stratejîk bi zimanê Qur'anê bi xwe bide. Bêjeya Qur'anî «فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا» (En'am/45) bi rastî soza Xwedê ya ji bo têkçûna tam a kokên zordestan e. Bersiva peyrewên Qur'anê yên rastîn, şerê bi "Ebû Lehebên sîreya nû yên cepheya kufrê" re ye ku mînakên wan Amerîka û Îsraîl û piştevanên wan ên kirê yên li herêmê ne: «تَبَّتْ يَدَا إِسْرَائِيلَ وَأَمْرِيكَا وَالَّذِينَ مَعَهُمْ» (Destên Îsraîl, Amerîka û yên ku bi wan re bin helal nebit!). Dê li dû El-Efassî jî wekî hevrêyên wî yên din ên xwedî heman ramanê were. Her kes dît çarenûsa tekfîriyan ên bextreş ku bi çek û tîrê de çûne ser canê misilmanan. Ew jî ku bi dev û dengê xwe di xizmeta kufra xwe de canê misilmanan aciz dike, dê bextreşiya xwe jî bibîne.
Ev vîdyoya ku ji aliyê wî ve hat belavkirin, pêla protestoyên giran a li dijî wî zêdetir kir.
Your Comment