«Roja Sineyê»; Vegotineke Zindî ya Nasname, Dîrok û Muzîkê li Dilê Sineyê Nivîskar: Sûrûş Hebîbîrad

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA–Servîsa Kurdistanê – 26’ê Nîsanê, di salnameya çandî ya gelê Kurdistanê de ne tenê rojeke asayî ye; ew «Roja Sineyê» ye, roja ji bo vekolîna dîrok, nasname û bîra civakî ya bajarokê ku bi sedsalan e di dilê çiyayên Zagrosê de nefesê digire û çandê ne tenê di pirtûkan, lê di kolanan, dengan û merasîmên xwe de zindî dihêle.
Li gorî rapora Kurd Press, Sine (Senendec) ku di nav gelê Kurd de bi navê «Sine» tê nasîn, yek ji wan bajaran e ku avabûna wê bi biryareke dîrokî ve girêdayî ye; fermanek di serdema Sefewiyan de di sala 1046’ê koçî (1636’ê zayînî) de ji aliyê Sûleyman Xanê Erdelanî ve hat derxistin û bû sedema avakirina bajarokê ku paşê bû navenda hikûmdariya malbata Erdelan û piştre jî bû navenda parêzgeha Kurdistanê.
Tomarkirina 26’ê Nîsanê wekî «Roja Sineyê» di salên dawî de hewlek e ji bo zindîhîştina van rehikan; rehîkên ku di mîmarî, ziman, muzîk û şêwaza jiyana gelê vî bajarî de dirêj bûne. Ev navdan ku li Meclisa Çanda Giştî ya parêzgehê hatiye pejirandin, îro bûye bahane ku Sine ne tenê ji niştecihên xwe, lê ji hemû dilşewatên çanda îranî re dîsa were vegotin.
Sine bajarekî bi tebeqên çandî yên stûr e; ji koşkên dîrokî û bazarrên kevnar bigire heta taxên ku hê jî ritma jiyana kevneşopî tê de herikî ye. Di nav vê de, rola hunerê bi taybetî muzîkê di pênasekirina nasnameya Sineyê de nayê înkarkirin. Ev bajarê ku wekî yek ji qutbên sereke yên muzîka kurdî tê nasîn, bi defa xwe û awazên irfanî yên xwe, cihekî taybet li erdnîgariya çandî ya Îranê digire; heta ku sernavê «Bajarê Muzîka Afirîner» jî di karnameya xwe de tomar kiriye.
Li kêleka muzîkê, merasîm û civakîbûnên civakî jî beşek ji jiyana çandî ya Sineyê ye ku ji wê nayê veqetandin; ji cejn û merasîmên kevneşopî bigire heta kombûnên malbatî û herêmî yên ku hêj bi reng û bêhna xwecihiyê têne lidarxistin. Ev berdewamiya çandî, Sineyê kiriye mînakeke zindî ya girêdana borî û îro.
Ji aliyê erdnîgarî ve jî, Sine bajarekî ku xweza û jiyana bajarî tê de bi hev ve girêdayî ye; berwarên çiyayê Abîdirê ku wekî zêrevanekî li ser bajar radiwestin, ne tenê dîmenekî xweşik dabîne Sineyê, lê beşek ji nasnameya dîtbarî û jiyanî ya wê jî têne hesibandin. Amadebûna gel li van derên xwezayî, bi taybetî di rojên biharê de, bi xwe nîşaneke girêdana kûr a welatiyan bi hawîrdora xwe ya derdorê re ye.
Di salên dawî de, li gel hatina Roja Sineyê, bername bi şiklê «Hefteya Çandî ya Sineyê» têne lidarxistin; bûyerên ku ji pêşangehên destan û pîşeyên kevneşopî û performansa muzîkê bigire heta kombûnên çandî û geştîyarî jî di nav xwe de digire. Ev bername, ji xeynî xurtkirina hesta aîdiyeta bajarî, fersendekê peyda dikin ji bo naskirina potansiyelên kêmtir dîtî yên Sineyê li deverên din ên welêt.
Lê dîsa jî, «Roja Sineyê» ne tenê fersendek e ji bo cejn û merasîmê; di heman demê de derfetek e ji bo ramana li ser riya pêşveçûna vî bajarî. Sine ya îro, li kêleka paşxaneya xwe ya çandî ya dewlemend, bi dijwariyên di warên bajarî, aborî û binesaziyê re jî rû bi rû ye. Bal kişandina ser van pirsgirêkan, li kêleka parastina mîrata çandî, dikare riya pêşerojeke hevsengtir ji vî bajarî re çêbike.
26’ê Nîsanê rastiyeke hêsan lê kûr tîne bîra mirovan: Bajar tenê ji kevir û çîmentoyê nayê avakirin, lê ji vegotin, bîranîn û mirovên ku tê de dijîn, pêk tên. Sine, an jî heman Senendec, mînakeke zelal a vê wateyê ye; bajarekî ku her sal, di rojeke wiha de, ne tenê ji dayikbûna xwe, lê ji berdewamiya nasname û jiyana xwe re cejnê digire.
Servîsa Kurdistanê - 26ê Nîsanê (6’ê Ordîbihişt), di salnameya çandî ya gelê Kurdistanê de ne tenê rojeke asayî ye; ew «Roja Sineyê» ye, roja ji bo vekolîna dîrok, nasname û bîra civakî ya bajarokê ku bi sedsalan e di dilê çiyayên Zagrosê de nefesê digire û çandê ne tenê di pirtûkan, lê di kolanan, dengan û merasîmên xwe de zindî dihêle.
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA–Servîsa Kurdistanê – 26’ê Nîsanê, di salnameya çandî ya gelê Kurdistanê de ne tenê rojeke asayî ye; ew «Roja Sineyê» ye, roja ji bo vekolîna dîrok, nasname û bîra civakî ya bajarokê ku bi sedsalan e di dilê çiyayên Zagrosê de nefesê digire û çandê ne tenê di pirtûkan, lê di kolanan, dengan û merasîmên xwe de zindî dihêle.
Your Comment