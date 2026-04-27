Hizbullahê danûstandinên rasterast yên bi Îsraîlê re red kir

27 April 2026 - 18:39
News ID: 1807096
Source: rohttps://rojnews.news/ku/
Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) – ABNA Hizbullaha Libnanê ragihand ku danûstandinên rasterast di navbera desthilata Libnanê û Îsraîlê de red dike.

Sekreterê giştî yê Hizbullaha Lubnanê Şeyx Neîm Qasim danûstandinên rasterast ên di navbera desthilata Libnanê û Îsraîlê re red kir.

Şeyx Neîm Qasim ji televîzyona El Menar a Hizbullahê re axivî û got: “Em danûstandinên rasterast red dikin. Bila xwediyê desthilatê fêm bikin ku nêzîkatiyên wan fêdeyê nadin Lubnanê û wan.”

Şeyx Neîm Qasim hişyarî da ku dibe ev danûstandin welat bixin nava “çerxa bêaramiyê”.

Şeyx Neîm Qasim her wiha ji desthilata Libnanê xwest ji vê biryarê vegere û got: “Danûstandinên rasterast û encamên wê ne ji dûr ve û ne ji nêzîk ve me eleqedar nakin. Emê berxwedana parastina Libnanê û gelê wê bidomînin. Emê bersiva Îsraîla dijmin bidin. Dijmin çi qasî gefan bixwe em şûnde venagerin, em serî natewînin û têk naçin.”

