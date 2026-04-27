Sernivîsên sereke yên nûçeyên 7'ê Ordîbehiştê yên Ajansa Nûçeyan a

Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) – ABNA –Guman di pêkhatina yekîtiya Kurdên Sûriyê de
Yek sal piştî lidarxistina Konferansa "Yekîtiya Kurdan û Helwesta Hevbeş" li Bakur û Rojhilatê Sûriyê, encamên wê zêdetir di nav çarçoveyên teorîk de maye û tu pêşketineke berçav di bicîhanîna biryaran an jî destpêkirina danûstandinên fermî bi Şamê re nayê dîtin. Tevî amadekirina belgeyeke siyasî ya hevbeş û biryara avakirina heyeteke danûstandinê ya yekgirtî, hikûmeta Sûriyê hê jî ji pejirandina daxwazên Kurdî yên wekî nasîna nasnameya etnîkî û despêkirina hikumeta herêmî dûr dikeve. Her wiha nakokiyên navxweyî yên di navbera partiyên Kurdî de û nebûna avahiyeke rêxistinî ya diyar, bûye sedema hêdîbûna bicîhanîna peymanan.
Zêdebûna çalakiyên DAIŞ'ê li Sûriyê li gel tundbûna valahiyên ewlehiyê
DAIŞ'ê bi sûdwergirtina ji valahiyên ewlehiyê û mercên nû yên Sûriyê, bi taybetî li herêma Cizîrê, êrîşên xwe zêde kirine û veguhestine şerên çekdarî yên gerîla û hedefgirtina binesaziyan. Piştî kêmbûna hebûna Amerîkayê û veguhestina hêzan, DAIŞ'ê di meha Adarê de bi qasî 22 êrîş pêk anîne û bi taybetî li pey zêdekirina lêçûnên hikûmeta Şamê ye. Ev kom di heman demê de hewl dide ku xwe wekî hêzeke berxwedanê nas bike û ji krîzên civakî û aborî sûd werbigire da ku bandora xwe berfireh bike.
Dawîhatina yekîtiyeke berjewendiyê; Çima Amerîka ji Kurdên Sûriyê dûr dikeve?
Rapora kovara New Spaces'ê nîşan dide ku piştî deh salên hevkariya leşkerî bi hêzên Kurdên Sûriyê re, Amerîka naha siyaseta xwe ji nû ve diyar dike û xwe ji piştgiriya stratejîk a hevalbendên xwe yên berê li Bakurê Sûriyê vedikişîne. Ev hevkariya ku bi giranî li ser bingehên ewlehiyê û berjewendiyên demkî yên Amerîkayê ava bûbû, piştî guhertinên siyasî li Sûriyê û bi hatin ser destê hikûmeta veguhezîner a nû ya Şamê kêm bûye. Amerîka naha li pey hevkariya bi hikûmeta nû ya Sûriyê re ye ji bo misogerkirina aramiyê û ragirtina DAIŞ'ê, û ji Kurdan jî hatiye xwestin ku di avahiya hikûmeta navendî de werin yekkirin.
Derhênerê Nûçeyan: Mîlad Muradî
