Xwîşk û Birayên ku bûne penahê Îranê

Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) – ABNA Di navbera hemû ni'metên ku Xwedê li vî welatî daye, du gewherên bêhempa di nav axa Îranê de raketine; yek li navendê, li Qumê, û yê din li rojhilat, li Meşhedê. Hazreta Fatima Me'sûme (S) û Hazreta Îmam Riza (S.X), xwîşk û birayekî ku ne tenê di jiyana dinyewî de pêwendiyeke nekêşbar hebû, lê niha jî li cîhana wateyê, penaha bêpenahan û stargeha bêçareyan in. Ev du roniyên pak, mîna du stêrên rêber, rêya dilên evîndar ronî dikin û quca wan ji bo her dilşewatî vekirî ye.
Gava tu rûnî ji derdên gelê Îranê re guhdarî bikî, çîrok ji kûrahiya baweriyeke şîrîn behs dikin; baweriyeke ku dibêje ev xwîşk û bira, heta li ezmên jî bi destên hev re, hewcedariyan bi cih tînin. Heycara ku diçe Qumê, rûyê dîdana Fatima Me'sûme (S.) dike û bi çavên dagirtî hêdî hêdî direcife: «Ey Xanima Kerametê, ji birayê xwe bixwaze...» û yê ku diçe Meşheda Rizayê, dilê xwe dide Îmamê Heştemîn û bi nivêjan dibêje: «Axayê can, bi mafê xwîşka te Me'sûme, vê girêya min veke...»
Çi şîrîn e ev têkiliya hestyarî ku bi sedsalan e di canê Îraniyan de kûr bûye. Wekî ku ev her du mezinan, navbeynkarên fêza Xwedê ne û evîna wan a ji hev re, bûye pirikek ji bo gihîştina laveya gelan bo arşê. Bi rastî dibe ku raza wê «Dehgana Kerametê» ya ku ji roja yekem a Zîqadeyê, rojbûna Hazreta Me'sûme (S) dest pê dike û heta roja dehem a Zîqadeyê, rojbûna Îmam Riza (S.X) didome, ev be: firsendek ji bo pîrozkirina vê pêwendiya pak a xwîşk û birayî ya ku tije keramet û mezinahî ye.
Îraniyan bi ya qîmeta ku ji Ehlê Beyt (S.X.) re danîbûn û bi bereketa Şîa bûn û evîndarê wan bûn, Xwedê ev du diyarîyên ezmanî di nav axa vî welatî de li cem wan ewledar kirin. Ne tenê gelê Îranê, lê evîndarên ji hemû cîhanê, ji welatên dûr û nêzîk, xwe digihînin van herdu heramên pîroz da ku di atmosfereke dagirtî bi giyanîyetê de, dilên xwe yên westiyayî bi destên dagirtî yên evîndariyê vê xwîşk û birayî spartin.
Çi xweşik e ev dîmen: Heycarek li Herama Îmam Riza (S.X) rawestiyaye, dest li ser sîngê xwe, û bi qirikek xeniqandî dibêje: «Ey Îmam Riza, bi mafê xwîşka xwe yê xerîb, Fatima Me'sûme, min destvala venegerîne» û di heman demê de heycarekî din li Qumê, eniya xwe li dîdana Kerîmeya Ehlê Beyt daye û direcife: «Xanima can, te bi xerîbîya birayê xwe Elî bin Musa Riza, şefaetê li min bike.» Ev veguherîn û lava ya herdu alî, ev evîna hevbeş, girêyek e ku dilên evîndar ji her carî zêdetir bi kêşeya Ehlê Beyt ve girê dide.
Çîroka Hazreta Me'sûme (S) û Îmam Riza (S.X), çîroka birayek û xwîşkekî sade nîne; veguhastina evînekê ye ku ji Hicazê heta Xorasanê dirêj bû û niha bi sedsalan e ku Îranê ronî kiriye. Kerameta van herdu roniyên pîroz, ew qas berfireh e ku her dilê şkestî baş dike û her desta hewcedar tije dike.
Îran bi mazûvaniya van herdu mêvanên ezmanî serbilind e. Dehgana Kerametê, bîrvedana vê rastiyê ye ku evîna Ehlê Beyt (S.X) sînor nasnake û pêwendiya hestyarî ya vê malbatê, tewra wêdetirî zemîn û demê jî, her tim diherike û berdar e. Bêxwazî em jî bi qîmeta van herdu ewledariyên bêhêja bizanibin û bi veguherîna van xwîşk û birayê mezin, rêya jiyana xwe bi ronahiya bawerî û evîna ronî bikin. Bila em di vî dehgana bi bereket de, bi destên hev re, bi direcifa «Ji birayê xwe bixwaze» û «Bi mafê xwîşka te», dilên xwe bi vê kanîya kerameta bêkêmasî ve girê bidin.
Nivîskar: Zehra Salihî Fer, Xwendekara Masterê ya Rêveberiya Medyayê ya Zanîngeha Baqi-rul Ulûm.
Zehra Salehî Fer
Etîket: Dehgana Kerametê, Herama Hazreta Me'sûme (S), Îmam Riza (S.X)
Your Comment