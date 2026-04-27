Serokê Meclisa Alimên Şîeyên Pakistanê: Armanca dijmin ji şehîdkirina Rêberê Şoreşê, tunekirina giyana Şoreşa Îslamî bû

Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) – ABNA –Hucetul Îslam wel Muslimîn Seyîd Sacid Elî Neqevî, Serokê Meclisa Alimên Şîeyên Pakistanê, di axaftineke xwe de got: Armanca sereke ya şehîdkirina Ayetullah El Uzma Seyîd Elî Xameneyî, Rêberê berê yê Şoreşa Îslamî, bi rastî bidawîanîna vê şoreşê bû; ji ber ku Şoreşa Îslamî, tevgereke ku di van hemû salan de, pergala serdestî, mêtingerî, koletî, zilm, neheqî û avahiya çînî ya li cîhanê hakim bi dijwarî û pirsyariyê re rû bi rû kiriye.
Wî tevekî kir: Ger li cîhanê kesek li hemberî serdestiya Amerîka û Îsraîlê rawestiyabe û wan gazî pêşbaziyê kiribe, ew Şoreşa Îslamî ya Îranê bûye; ji ber vê yekê, dijminiya sereke jî berê xwe daye giyan û peyama vê şoreşê.
Serokê Meclisa Alimên Şîeyên Pakistanê destnîşan kir: Dijmin bi şehîdkirina Ayetullah El Uzma Seyîd Elî Xameneyî, hewl dan ku giyanê şoreşê têk bibin; ji ber vê yekê, zindîhiştina vê giyanê û parastina peyama şoreşê, erka hemûyan e.
Neqevî di berdewamiya axaftina xwe de, bi destnîşankirina destkeftiyên cîhanî yên Şoreşa Îslamî, got: Mijarên wekî azadî, serxwebûn, azadiya Qudsê û parastina mafên gelê Filistînê, ji wan mijaran in ku Şoreşa Îslamî wan li asta cîhanî geş kirine. Beriya şoreşê, gelek kesan tewra ji mafên Filistîniyan û dagirkirina Qudsê hayekê têr nedikir, lê îro erkê her kesî ye ku ji bo azadiya wê dengê xwe bilind bikin.
Ev alimê navdar ê Pakistanî her wiha bi anîna zanîna rewşa navxweyî ya Pakistanê, bîr anî: Bi aqil û zanînê, kiryar hatine kirin ku polîtîkayên welat berê xwe didin rêya rast. Îro Pakistan di nêrîna Îranê û Şoreşa Îslamî de, wekî welatekî pêbawer tê hesibandin.
Wî bi destnîşankirina hewldanên ji bo afirandina atmosferek yekîtî û lihevkirinê li Pakistanê, got: Fetwaya Rêberê Şehîd di derbarê xwe dûrxistina ji biçûkxistina pîrozan û tekezkirina li ser yekîtiyê, roleke girîng di xurtkirina hevgirtinê de lîstiye. Rêbaza mezhebperestî, komekîkirin û êrîşên leşkerî yên ku li welat dest pê kir, bi rastî hewlek bû ji bo qelskirina piştgiriya Şoreşa Îslamî.
Neqevî di dawiyê de li ser pêwîstiya xurtkirina yekîtî, hevalbendî, tolerans, sebir, tehemûl û tevgera kolektîf di nav rêzên milet de tekez kir û got: Ev giyanê şoreşê ye. Wî şîret kir ku ji reftarên neyînî bê dûrxistin û kesên din jî ji vî reftarê bê dûrxistin da ku atmosferek baştir û avakertir di civakê de çêbibe.
