"Li deverekê kontrolê ya navçeya Xudabende, cûrên çekan hatin keşfkirin"

28 April 2026 - 16:39
Source: kmr.abna24.com
Bi hayjêhebûn û hişyariya hêzên Bisîcê di tîmên kontrolê yên parêzgeha Zencanê de, kesekî bi cûrbecûr alavên qedexe ket tora Bisîcê û ji rayedarên dadî yên parêzgehê re hate radestkirin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navnetewî ya Ehlê Beytê (s.x) – ABNA–, Têkiliyên Giştî yên Sepahê Ensarulmehdî (a.f) ya parêzgeha Zencanê ragihand: Li devereke kontrolê ya navçeya Xudabende, cûrên çekan hatin keşfkirin û desteser kirin.

Mîna cûrên şokkerê, spreyê rondikder, desthilê bestinê, spreyê dûmanê û hwd... li yek ji deverên kontrolê yên Bisîcê ya navçeya Xudabende hatin keşfkirin û desteser kirin.

Bi hayjêhebûn û hişyariya hêzên Bisîcê di tîmên kontrolê yên parêzgeha Zencanê de, ev kes ket tora Bisîcê û ji rayedarên dadî yên parêzgehê re hate radestkirin.

Etîket (tags)
Îran, Tevlihevî, Şerê Sêyem ê Tecawizkar, Amerîka, Îsraîl

