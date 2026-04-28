"Li deverekê kontrolê ya navçeya Xudabende, cûrên çekan hatin keşfkirin"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navnetewî ya Ehlê Beytê (s.x) – ABNA–, Têkiliyên Giştî yên Sepahê Ensarulmehdî (a.f) ya parêzgeha Zencanê ragihand: Li devereke kontrolê ya navçeya Xudabende, cûrên çekan hatin keşfkirin û desteser kirin.
Mîna cûrên şokkerê, spreyê rondikder, desthilê bestinê, spreyê dûmanê û hwd... li yek ji deverên kontrolê yên Bisîcê ya navçeya Xudabende hatin keşfkirin û desteser kirin.
Bi hayjêhebûn û hişyariya hêzên Bisîcê di tîmên kontrolê yên parêzgeha Zencanê de, ev kes ket tora Bisîcê û ji rayedarên dadî yên parêzgehê re hate radestkirin.
