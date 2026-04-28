5 Balafirgehên Amerîkî 2.5 milyar dolar tazmînat ji Trump dixwazin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navnetewî ya Ehlê Beytê (s.x) – ABNA –Zêdebûna bi qeydên nemîna bihayê sotemeniya jetê li Amerîkayê bi $4.1 dolarî her galonê, bûye sedema ziyanên giran ji bo pargîdaniyên balafirgehê li Amerîkayê.
Ev ziyan bûne sedem ku hevpeymanek ji pargîdaniyên balafirgehê yên bi navê "Value Airlines" neçar bimîne ku daxwaza 2.5 milyar dolarî alîkariya acîl ji hukûmetê re bike.
Ev hevpeyman ji 5 pargîdaniyên balafirgehê yên erzan pêk tê ku ev in: "Spirit Airlines", "Frontier Airlines", "Avelo Airlines", "Allegiant Air" û "Sun Country Airlines".
Ev hevpeymanê ku ji meha Sibatê ya vê salê ve rûbirûyê zêdebûna bi qasî %100 ê bihayê sotemeniya jetê bûye, di daxuyaniyekê de got ev daxwaza 2.5 milyar dolarî tedbîreke pêwîst e ji bo ku bilêt di vê serdema bêîstîkrarî de erzan bimînin.
Berdevkê Qesra Spî di bersiva vê daxwazê de got hukûmetê ji vê tedbîrê haydar e, lê ji îfadekirina raybirekî qethî li ser ihtîmala pêkanîna vê daxwazê dûr ketiye.
