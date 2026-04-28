New York Times: Trump serokê herî xirab ê dîroka Amerîkayê / Ew di herîşa Îranê de asê maye

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navnetewî ya Ehlê Beytê (s.x) – ABNA –, New York Times di analîzeke berfireh de ragihandiye: Donald Trump, Serokê berê yê Amerîkayê, bi kêmkirina budceya Enstîtuya Tenduristiyê ya Neteweyî (NIH) bêyî erêkirina Kongreyê, ceribandinên klînîkî betal kiriye, ku ev yek mirina zû ya nexweşên penceşêrê lezandiye.
Di berdewamiya vê raporê de, bi îşaretekê li texmînên mirina bi milyonan mêr, jin û zarokan di encama budceyên ku bi awayekî rasterast ji aliyê Trump ve hatine kêmkirin, hatiye nivîsandin: "Lêkolîna ku di kovara bijîşkî ya 'Lancet'ê de hatiye weşandin, destnîşan dike ku birîna budceyên Amerîkayê ji bo alîkariyên derveyî û tenduristiyê, tenê di sala 2025-an de dê bibe sedema mirina nêzîkî 1 milyon û 700 hezar kesan di temenên cuda de û mirina nêzîkî 690 hezar zarokên di bin pênc salî de."
New York Times di rapora xwe de her weha behsa efûyên Trump kiriye û nivîsand: "Efûyên Trump, qurbaniyên sextekarîyê ji wergirtina tazmînata dadgehê mehrûm kirine û destûr daye sextekar, revokên bacê û bazirganên narkotîkê ku qezencên xwe yên nerast biparêzin."
Ev rojname di beşeke din a vê raporê de behsa qelskirina pêşbaziya Amerîkayê li hember Çînê di warê enerjiyên paqij de kiriye û bi îstinada daneyên platformek nûçeyan a enerjiyê nivîsand: "Çîn li ser riya gihîştina 1,400 gigawat enerjiya rojê ye, lê Amerîka dê tenê bigihîje nêzîkî 350 gigawatan."
Di dawiya vê raporê de, behsa anketa kovara Politico hatiye kirin ku destnîşan dike ku ji her sê Ewropiyî yek, Amerîkayê wekî tehdîdê dibîne, lê tenê %29 ê Ewropiyan Çînê wekî tehdîdê dibînin. Ev statîstîk kêmbûna tûj ya nêrîna erênî ya Ewropiyan a li hember Amerîkayê di serdema Trump de nîşan dide.
Emmanuel Macron, Serokê Komara Fransayê, jî berê di daxuyaniyên xwe de, bi îşaretekê li guherîna nêzîkatiya Dewletên Yekbûyî li hember Ewropayê di serdema Donald Trump de, tekez kiribû: "Amerîka dikare bibe hevalbendê hin welatan, lê ev hevalbend êdî wekî berê ne pêbawer e."
Macron di axaftina xwe bi rojnamegeran re wiha dewam kir: "Di vê gavê de, kes nikare Amerîkayê wekî hevalbendekî ku mirov bi temamî pê bihesibe, bihesibîne."
