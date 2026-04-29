Biryarnameya sînordarkirina destûrên şer ên Trump a li dijî Kûbayê li Senatoya Amerîkayê qebûl nebû

29 April 2026 - 17:23
Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, Donald Trump , di daxuyaniyên xwe yên dawî de ragihand ku piştî pêkanîna operasyoneke leşkerî ya dagirkerane li dijî Komara Îslamî ya Îranê , Kûba dê bibe "hedefa paşîn" .

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytş (S.X) –ABNA , biryarnameya destûrên şer ên Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê , ku bi armanca pêşîlêgirtina kiryarek leşkerî ya bêdestûr li Kûbayê hatibû amadekirin, li Parlamentoya Amerîkayê (Senato) nehat qebûlkirin.

Donald Trump , Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, carinan ragihandiye ku piştî operasyoneke leşkerî ya dagirkerane li dijî Îranê , Kûba dê bibe "hedefa din" û ev welatê giravî yê herêma Karayîbê dê di demeke nêzîk de bi têkçûnê re rû bi rû bimîne.

