Hamas: Operasyona Selwadê nîşan da ku gelê Filistînê ji sûcên dagirkeran natirse.

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)-ABNA-Tevgera Berxwedana Îslamî ya Filistînê (Hemas) îro, çarşemê, ragihand ku operasyona antîsiyonîst a îro sibehê li gundê Selwad, li rojhilatê Ramallahê, nîşan da ku gelê Filistînê ji tawanên dagirkeran û şîdeta niştecîhên cihûperest natirse û dê li hember wan bisekine.
Operasyona antîsiyonîst a bi çeka sar ku îro sibehê li gundê Selwad, li rojhilatê Ramallahê pêk hat, bû sedema birîndarbûna du leşkerên artêşa siyonîst.
Tevgera Hemasê şehîdbûna Ebdulhelîm Rewhî Ebdulhelîm Hemad (bi temenê 37 salî), pêkherê vê operasyonê, pîroz kir û ragihand ku ew bi xwîn û kiryara xwe peyameke eşkere da wan kesên ku difikirin ku dikarin ruhê berxwedanê di nav filistîniyan de bişkînin.
Vê tevgerê tekez kir ku berdewamiya kiryarên rejîma siyonîst, wek zêdekirina dagirkeriyê, cihûkirin, hewldana tevlêkirinê (ilhaq) û koçberkirina bi zorê, dê bi reaksiyoneke bihêrs a filistîniyan re rû bi rû bimîne û gelê Filistînê dê berdewam bike ku riya berxwedan û domandinê wekî rêyeke ji bo azadkirina axê û vegerandina mafên xwe bihesibîne.
Tevgera Berxwedana Îslamî ya Filistînê ji welatiyên filistînî li perava rojava (Kerbaya Rojava) xwest ku bi kiryarên operasyonên pirtir, hesabên ewlehiyê yên dijmin têk bibin û ji domandina kiryarên leşkerî li bajar, gund û kampên filistînî astengiyê biafirînin.
