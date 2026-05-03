Têşyîa Cenazeyê Îmamê Cemaeta Merqeda Hezretê Zeynebê (s.x) li Rifê Şamê

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Cenazeyê Seyid Ferhan Hesen El-Mensûr, Îmamê Cemaeta Hezretê Zeynepê (s.x), yê ku di operasyoneke terorîstî de şehîd bû, roja Şemiyê bi amadebûna berfireh a niştecihên herêma Zeynebiyê ya Şamê hate teşyîkirin.
Seyid Ferhan El-Mensûr roja çûyî piştî ku li Hezretê Zeynepê (s.x) nimêja înê pêk anî, di dema derketina ji merqedê de bû hedefê êrîşeke terorîstî. Kesên nasnevir otombîla wî li nêzîka Otêla Sefîr El-Zehra û herêma Fatimiyê bi bombeyekê teqand. Ew ku di vê teqînê de bi giranî birîndar bûbû, hate nexweşxaneyê û li wir şehîd bû.
Seyid Ferhan El-Mensûr ji ber helwestên xwe yên nerm navdar bû û dixwast aramî, dûrketina ji fitneyê û parastina aştiya navxweyî li Sûriyê pêk were. Ji ber vê yekê, terora wî bi şermezarkirineke berfireh hate rûbirû kirin.
Wezareta Ewqafê ya Sûriyê roja çûyî bi derxistina daxuyaniyekê vê kiryara terorîstî ku zirarê dida ewlehî û aramiya civakê, bi awayekî şidet şermezar kir.
Wezareta Navxweyî ya Sûriyê jî destnîşan kir ku lêkolînên ji bo nasandina kirdeyên vê bûyerê didomin.
