Li gor ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA–Xaxamê Mezin Yûnes Hemamî Lalazar (Rêberê Olî û Serokê Civaka Cihûyên Îranê) di tevahiya axaftina xwe de li Meydana Enqilabê (Şoreşê) ya Tehranê, di çarçoveya xwenîşandana li dijî destdirêjî û cinayetên Dewletên Yekbûyî yên Amerîka û Rejîma Siyonîst de, dilsoziya xwe bi Rêberê Mezin ê Şoreşa Îslamî, Ayetullah Seyîd Mûçteba Xameneî re eşkere kir.
Xaxam Hemamî Lalazar di axaftina xwe de wiha got:
"Em kêfxweş in ku Ayetullah Seyîd Mûçteba Xameneî, yê ku di mekteba Îmamê Şehîd (Xumeynî) de mezin bûye, ev berpirsiyariya girîng li ser milê xwe girtiye."
Her wiha wî got:
"Em, civaka Cihûyên Îranê, li kêleka hemû çîn û tevayên gelê Îranê, ji hilbijartin û rêberiya wî piştgirî dikin. Em dilsoziya xwe pêşkêşî wî dikin û hêvîdar in ku ew di vî rola girîng de serfiraz û serbilind bin."
Xaxamê Mezin her wiha hêvî û daxwaza xwe ya ji bo serfiraziya neteweya Îranê wiha diyar kir:
"Hêvîdar im ku gelê Îranê bibe şahidê serfirazî, serketin û bilindbûna welatê me yê hêja."
Wî di dawiya axaftina xwe de tekez kir:
"Em pê bawer in ku bi saya berxwedana qehremanane ya gelê Îranê û hêzên çekdar, û yekîtiya ku heta niha di nav gel de hebûye, bi destûra Xwedê (înşeallah) em ê di demeke nêzîk de bi hev re cejna serfiraziyê pîroz bikin."
Etîketên têkildar (ji bo medyaya dîjîtal):
Yûnes Hemamî Lalazar
Ajansa Nûçeyan a EDNA
Cihûyên Îranê
Biyata Cihûyan bi Ayetullah Xameneî re
Vîdyo | Xaxam Yûnes Hemamî Lalazar: Em Cihûyên Îranê bi Ayetullah Seyîd Mûçteba Xameneî ve biat dikin
Rêberê Civaka Cihûyên Îranê li Meydana Enqilabê(Şoreşê) biata Cihûyan bi Rêberê Sêyem ê Şoreşa Îslamî re ragihand
Li gor ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA–Xaxamê Mezin Yûnes Hemamî Lalazar (Rêberê Olî û Serokê Civaka Cihûyên Îranê) di tevahiya axaftina xwe de li Meydana Enqilabê (Şoreşê) ya Tehranê, di çarçoveya xwenîşandana li dijî destdirêjî û cinayetên Dewletên Yekbûyî yên Amerîka û Rejîma Siyonîst de, dilsoziya xwe bi Rêberê Mezin ê Şoreşa Îslamî, Ayetullah Seyîd Mûçteba Xameneî re eşkere kir.
Your Comment