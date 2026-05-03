Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Îshaq Berîk, generalekî rezerv ê artêşa rejîma Siyonîst, di daxuyaniyên xwe de got: "Gelek kes di dema şer de piştrast bûn ku Hemas û Hizbullahê dê teslîm bibin, lê ez di her carê de tekez dikirim ku artêşa Îsraîlê nikaribe bigihîje serfiraziyeke qethî."
Wî bi bal kişandina li rastiyên li meydanê zêde kir: "Niha Hizbullahê bi dehan hezarên mûşek, roket û îha (pîlotên bêmirov) di bin destê xwe de hene ku dikarin bakurê axên dagirkirî ji bo mehan felc bikin. Artêşa Îsraîlê îro ne karibe di derbarê şerê bi Hizbullahê re biryarekê bide û ne jî karibe ji bo demeke dirêj li seranserê Çemê Lîtanî bi cih bibe."
Îshaq Berîk wiha pê de çû: "Riya tenê ku li pêşiya me heye ji bo rizgarbûna ji vê rewşa ku hebûna Îsraîlê tehdît dike, guhertineke bilez ya serokên siyasî û leşkerî ye. Wekî din, em ê negihîjin 100-emîn salvegera damezrandina Îsraîlê."
"Generalekî Siyonîst dibêje: 'Eger Netanyahû bimîne, Îsraîl dê 100-emîn salvegera xwe (sedsala xwe) nebîne"
"Artêşa Îsraîlê nikare li hemberî Hizbullahê biryarekê bide û nikare li ser Çemê Lîtanî ji bo demek dirêj bimîne."
