Civîna girîng a Çarçoveya Hevahengiyê ya Îraqê ji bo lêkolîna avakirina kabîneya Zeydî

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Endamekî berbiçav ê "Çarçoveya Hevahengiyê" (mezintirîn bloka siyasî ya partiyên Şiî li Parlamentoya Îraqê), ji civîna girîng a vê saziya siyasî ya di vê hefteyê de ji bo lêkolîna kabîneya nû nûçe da.
"Edî Ebdulhadî" yek ji endamên Çarçoveya Hevahengiya Siyasî ya Şiî ya Îraqê, ragihand ku di vê hefteyê de civîneke girîng ji bo nîqaşkirina avakirina kabîneya "Elî El-Zeydî" – serokwezîrê berpirsyarê avakirina kabîneyê – dê were lidarxistin.
Ebdulhadî diyar kir: Civîna dawî ya Çarçoveya Hevahengiyê bi Elî El-Zeydî, serokwezîrê ku erkdarê avakirina kabîneyê ye, bi gelemperî xwezaya avakirina hikûmeta pêş û mekanîzmayên têkiliya bi komên siyasî re gotûbêj kir da ku li ser nexşerêyek ji bo lezkirina pêvajoya têgihîştinê peyman were bidestxistin.
Wî zêde kir: Civîna pêş a Çarçoveyê ku tê plankirin di vê hefteyê de were lidarxistin, dê hûragahiyan ji aliyê xwezaya avakirina kabîneyê ve û ji aliyê asta beşdariya komên siyasî ve, bi taybetî saziyên di nav Çarçoveyê de, zelaltir bike. Ev civîn dê gelekî girîng be û dibe ku bibe sedema têgihîştinên ku dê bûna stûna bingehîn ji bo avakirina hikûmeta pêş.
Ebdulhadî destnîşan kir: Bi gave didan têgihîştinên siyasî yên destpêkî, di pêvajoya avakirina hikûmetê de tu tevliheviyeke diyarkirî tune. Civîna pêşerojê dibe ku gelek pirsgirêkên têkildarî avakirina hikûmeta pêş çareser bike.
Wî got: Bi gave didan civînên Çarçoveya Hevahengiyê, şêwirînên ji bo avakirina hikûmetê ji aliyê "Elî El-Zeydî", serokwezîrê erkdarê avakirina kabîneyê, bi lezeke bilind didomin. Bi gave didana peymana heyî li ser hin postan, dibe ku xetên pêşîn ên kabîneyê di nav du hefteyên pêş de bêne diyarkirin.
Ebdulhadî destnîşan kir: Çarçoveya Hevahengiyê di civîna xwe ya dawî de, digel piştgiriya xwe ji El-Zeydî re, bal kişand ser pêwîstiya lezkirina têkildarbûna bi komên siyasî re û berdewamiya avakirina kabîneyê. Nîşaneyên heyî destnîşan dikin ku tu tevliheviyeke berbiçav tune û pêvajoya avakirina kabîneyê maqûl û rûan e.
"Nizar Amîdî" Serokkomarê Îraqê, roja Duşemê, 7'ê Gelawejê(27Nîsanê), piştî ku hevpeymaniya Çarçoveya Hevahengiya Şiîyan wekî fraksiyona herî mezin a parlamentoyî li ser namzetiya "Elî Falih Kazim El-Zeydî" ji bo desteserkirina posta serokwezîriya Îraqê peyman kir, wî erkdarê avakirina hikûmeta nû kir.
Hevpeymaniya Çarçoveya Hevahengiya Şiîyan di civîna xwe ya dawî de ji bo nasandina Elî El-Zeydî wekî namzetê desteserkirina posta serokwezîriyê li peymana dawîn peyman kir. El-Zeydî şexsiyekî akademîk, dadnasî û aborî ye û 30 roj derfet heye ku pêkhateya kabîneya xwe temam bike û pêşkêş bike.
