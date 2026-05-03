Hûragahiyên Nû yên Ji Derbarê Danûstandinên Îranê li Îslamabadê

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Endamê Komîsyona Ewlekariya Neteweyî û Siyaseta Derve ya Meclisê, bi îşaretekê li ser hevdîtina xwe bi Qalibaf re û ravekirinên Serokê Meclisê li ser hûragahiyên danûstandinên Îslamabadê, got: Bingehê danûstandinên Îslamabadê bi destûra Rêberê Mezin ê Şoreşa Îslamî bûye û bêyî destûra Xudan (Rêber), bi şerî û bi qanûnî jî danûstandinek pêk nayê.
Mûçteba Zareî, Nûnerê Tehranê û Serokê Komîteya Hêza Neteweyî û Şerên Nasînî yê Komîsyona Ewlekariya Neteweyî û Siyaseta Derve, bi îşaretekê li ser hevdîtina xwe bi Muhemmed Baqir Qalibaf, Serokê Meclisê re, li ser rûpela xwe ya kesane yê li cîhaza virtual (medyaya civakî) nivîsî:
«Duho derengê min bi Serokê Tîma Danûstandinê ya Komara Îslamî ya Îranê re bi dijminê Amerîkî re hevdîtinek du saetan pêk hat; Ev rapora giştî ya min ji danûstandinan ji vê hevdîtinê ye;
Duho Şemiyê ez çûm hevdîtina Dr. Qalibaf û li ser şerên nasînî yên Trump piştî têkçûna Amerîkayê li qada şer û berdewamiya şer li danûstandina Îslamabadê, li Meclisa Şûraya Îslamî ya Îranê gotûbêj kirin;
Têgihîştina xwe ji hevdîtina bi Serokê Tîma Danûstandinê re, bi riayetkirina qanûn û mijarên polakirî (tesnîfkirî), bi vî awayî ji miletê dî çêker a dîrokê û jîrên daxwaza rastiyê radigihînim;
Yekem: Xêr û serfiraziya dinyayê û axretê di îtaetkirina Welatê Heqîqet (Wilayeta Heqîqetê) – Welatê Faqîh de ye, û ev niha li gor Axêtullah Seyid Muceba Xamene’î ye;
Duyem: Bingehê danûstandinên Îslamabadê bi destûra Rêberê Mezin ê Şoreşa Îslamî bûye; bêyî destûra Xudan (Rêber), bi şerî û bi qanûnî jî danûstandinek pêk nayê;
Sêyem: Ez qet bi xwebernijîn (dilxwaz)ê danûstandinê an berpirsyariya danûstandinê bi dijminê Amerîkî re nebûm; piştî biryarên yekgirtî yên di erkên pergalê de, ji bo parastina destkevtên pergalê û xwîna Îmamê Şehîd (Xamineyî) û şehîdan û gel û şervanên Îran û Îslamê, min erkê xwe pêk anî; min dizanibû gotin û basa wê pêk were lê diviyabû ez ji rûmeta xwe bidim;
Çarem: Ji bilî destûra danûstandinan; naveroka danûstandinan jî di çarçoveya destûra ragihandî ya Rêberê Mezin ê Şoreşa Îslamî de pêş ve çû; Dema aliyê Amerîkî xwest ku bikeve nava gotûbêjên taybet ên nukleerî, ji wan re hate gotin ku heyet (tîma danûstandinê) ji aliyê Rêberê Şoreşê ve ji bo ketina taybet di vê mijarê de hatîye qedexekirin. Ji vê derveyî pê ve jî biryar di vê qadê de bi tenê ji aliyê Rêberê Mezin ve be, lê divê em têbigihîjin ku em di rewşa şer de ne û biryar li ser bingeha agahiyên dawî, bi rêkûpêk bi agahdariya wan ve (Rêber), têne rastkirin û baştirkirin. Aşkere ye ku di dawiyê de biryar bi destê Rêberê Mezin ê Şoreşa Îslamî ye û her kes jê re tabe ye û di vê qadê de tu cihêrengî ji tune;
Pêncem: Ji bo rêzgirtin û hurmeta destûra Xudan (Rêber), di heman saetê de, bi xwe û berê, û berî ketina Îslamabadê, min hebûna Serokê Saziya Enerjiya Atomê ya Komara Îslamî ya Îranê di nav tîma danûstandinê de qedexe kir.
Şeşem: Hizbullah û gelê Libnanê ji şertên ketina qonaxa agirbûnê (agirbest) bûn; ji bilî vê yekê ku fermanê Xudan (Rêber) jî bû lê em hemû di vê karê de li hev peyman bûn; tewra Dr. Pezêşkiyan (Serokê Komara Îslamî ya Îranê) jî di civînê de got: Em qet qebûl nakin ku Hizbullah ji hev veqetînin, çimkî ev kar bêmerî û nemerdî ye!
Heftem: Min ji Dr. Qalibaf re got: Xwediyên teoriya "neyê tomarkirin" li hemberî Welatê Heqîqet (Wilayeta Faqîh) û yên ku bi berdewamî li hemberî Îmamê Şehîd (Xamineyî) iştîhad (iştîhad – raya xwe derdixin pêş) dikirin, xwe wisa nîşan didin ku we ji fermana Xudan (Rêber) serkêşî (îsyan) kiriye. Li ser ravekirinên rast û hûrgilî, wî got: Ez leşker û xanedanî (ji malê) yê Welatê Heqîqet (Wilayeta Faqîh) im; paşê (Qalibaf) girî lê girt û got: Ji bîr we ku Şehîd Sinwar (Yehya Sinwar) yê ku mucahidekî bihagiran ê sunî mezheb ê Filistînî ye, bi pêgirî ji Mîrê Mûminîn Hz. Elî (s.x) re çi digot? Digot: Divê em xwe û fikr û laş û rûmeta xwe ji Xwedê re bişînin (teslîm bikin); heke Xwedê bixwaze û qedera wî li ser be, tu kes nikare canekî jê bistîne an jî bernede, tu kes nikare îradeyekê li ser kesekî bi dest bixe an jî rê li ber îsbatkirina rastiyekê li Îran an cîhanê bigire ku Xwedê îradeya xwe lêk girêdayiye û pêk hatiye. Paşê wî got: Birayê me yê mucahidê mezin ê sunî, xwe di şer û têkoşînê de ji Xwedê û Mîrê Mûminîn re bişîna ser û serfiraz bû; wê çawa ez ji Mîrê Mûminîn û zarokên wî; Xomeyniyê Mezin û Xamene’îyên bihagiran dev berdim û bi fikra parastina xwe bim? Ji bo parastina xwe wextê min tune; wext, wextê parastina Îran û Welatê Heqîqet (Wilayeta Faqîh) û hicûma (êrîşa) li dijmin e;
Bi hesretê min li wî xatirê xwest, dilê min ji wî re teng bûbû; Ez vî leşkerê welêt û leşkerê Xomeyniyê Mezin û Îmamê Şehîd û Xamene’îyê bihagiran – Xwedê we biparêzîne – hez dikim; Bêhna leşkerî dida; bêhna Hec Qasim (Qasim Suleymanî) û ma Hec Qasim ji leşkeriyê hêviyek din hebû!»
................
Dawiya peyamê
ndamê Komîsyona Ewlekariya Neteweyî û Siyaseta Derve ya Meclisê, bi îşaretekê li ser hevdîtina xwe bi Qalibaf re û ravekirinên Serokê Meclisê li ser hûragahiyên danûstandinên Îslamabadê, got: Bingehê danûstandinên Îslamabadê bi destûra Rêberê Mezin ê Şoreşa Îslamî bûye û bêyî destûra Xudan (Rêber), bi şerî û bi qanûnî jî danûstandinek pêk nayê.
Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Endamê Komîsyona Ewlekariya Neteweyî û Siyaseta Derve ya Meclisê, bi îşaretekê li ser hevdîtina xwe bi Qalibaf re û ravekirinên Serokê Meclisê li ser hûragahiyên danûstandinên Îslamabadê, got: Bingehê danûstandinên Îslamabadê bi destûra Rêberê Mezin ê Şoreşa Îslamî bûye û bêyî destûra Xudan (Rêber), bi şerî û bi qanûnî jî danûstandinek pêk nayê.
Your Comment