Îsraîl di nav şerê xwe yê bi Îranê re, kirîna balafirên şer ên F-35 û F-15 ji Amerîkayê pejirand

3 May 2026 - 14:11
News ID: 1809316
Source: https://www.turkiyetoday.com/
Wezareta Parastinê ya Îsraîlê roja Yekşemê ragihand ku Rejîma Siyonîst plana kirîna du perwergehên şer ên nû yên balafirên F-35 û F-15IA ji pargîdaniyên Lockheed Martin û Boeing, di peymana ku bi qasî bi dehan milyar Şekel e, bi dawî pejirandiye.

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rapora Servîsa Wergerê ya Şefeqnayê, ev kirîn di dawiyê de fîloya F-35 ya Hêza Hewayî ya Îsraîlê digihîne 100 balafiran û fîloya F-15IA ya wê jî digihîne 50 balafiran.

Van peymanan yekgirtina temam a fîloyê, piştgirî, parçeyên yedek û piştgiriya lojîstîkî di nav xwe de digirin.

Wezîrê Ceng (Şer) yê Rejîma Siyonîst, Yisraîl Katz, destnîşan kir ku vê pejirandinê rasterast ji ezmûna operasyonel a di şerê bi Îranê de hatiye wergirtin.

«Dersên operasyonel ji kampanyaya li dijî Îranê me mecbûr dikin ku lezkirina avakirina hêzan (leşkerî) bidin pêş. Erkê me zelal e: ji dijminên xwe pêşdetir bin.»

Katz perwergehên nû ji bo garantîkirina «serdestiya hewayî ya ji bo dehsalên pêş» wekî bingehîn şirove kir.

