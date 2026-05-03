Îsraîl di nav şerê xwe yê bi Îranê re, kirîna balafirên şer ên F-35 û F-15 ji Amerîkayê pejirand

ev kirîn di dawiyê de fîloya F-35 ya Hêza Hewayî ya Îsraîlê digihîne 100 balafiran û fîloya F-15IA ya wê jî digihîne 50 balafiran.
Van peymanan yekgirtina temam a fîloyê, piştgirî, parçeyên yedek û piştgiriya lojîstîkî di nav xwe de digirin.
Wezîrê Ceng (Şer) yê Rejîma Siyonîst, Yisraîl Katz, destnîşan kir ku vê pejirandinê rasterast ji ezmûna operasyonel a di şerê bi Îranê de hatiye wergirtin.
«Dersên operasyonel ji kampanyaya li dijî Îranê me mecbûr dikin ku lezkirina avakirina hêzan (leşkerî) bidin pêş. Erkê me zelal e: ji dijminên xwe pêşdetir bin.»
Katz perwergehên nû ji bo garantîkirina «serdestiya hewayî ya ji bo dehsalên pêş» wekî bingehîn şirove kir.
