Rejîma Siyonîst ji bo 11 gundên başûrê Lubnanê hişyariya valakirinê derxist

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Artêşa Rejîma Siyonîst di berdewamiya destdirêjiyên xwe yên li Libnanê de, sibehê roja Yekşemê ji bo 11 gundekî li başûrê vî welatî hişyariya valakirinê derxist.
Artêşa Rejîma Siyonîst hişyarî da ku nişteciyên 11 gund û herêmên li başûrê Lubnanê divê ji malên xwe derkevin û li herêmên vekirî yên di navbera 1000 metreyî de cih bigirin. Artêşa Îsraîlê îdîa kir ku «Hizbullahê Libnanê agirbest şikandiye û emê bi hêz li dijî wê tevbigere.»
Rojnamevanê El Cezîre jî ragihand ku Rejîma Siyonîst herêmên Zûter Rojhilat û Mîfdûn li başûrê Libnanê kirine hedefê êrîşên topxaneyê.
Di van demên dawî de kanala 12 ya televîzyonê ya Rejîma Siyonîst bi îqtibasa ji çavkaniyên leşkerî yên vê rejîmê îdîa kir ku artêşa vê rejîmê niha kontrola 68 gundan li başûrê Libnanê bi dest xistiye.
Ev îdîa di demekê de tê gotin ku pevçûnên giran di navbera hêzên berxwedanê û dagirkeran de li herêmên sînorî hîn jî têne ragihandin. Di vê çarçoveyê de, kanala El Cezîre ji êrîşên giran ên hewayî yên li bajarokê «Birc Qelaywe» nûçe da.
Her wiha topxaneya artêşa Rejîma Siyonîst bi hevdemî hawirdora bajarokê «Firûn» li başûrê Libnanê kir hedefê agirê xwe.
Ji aliyê din ve, artêşa Rejîma Siyonîst jî bi derxistina daxuyaniyekê îdîa kir ku hêza hewayî ya vê rejîmê sebekê (platformeke) teqîna mûşekan li başûrê Libnanê kir hedef.
Karbidestên leşkerî yên Îsraîlê îdîa kirin ku ev seba mûşekan amade bûye ku ber bi armancên Îsraîlî ve were teqandin.
Pêwîste bêje ku li gor rapora Wezareta Tenduristiyê ya Lubnanê, hejmara şehîdên êrîşa Rejîma Siyonîst a li wî welatî ji 2′yê Adarê (12′yê Sfendê) ya borî heta 2′yê Gulanê (12′yê Avrêlê) gihîştiye 2 hezar û 659 şehîdan. Li gor rapora Wezareta Tenduristiyê ya Libnanê, di vê heyamê de her wiha 8 hezar û 183 kesên din jî birîndar bûne.
Êrîşên artêşa Siyonîst a li başûrê Libnanê di bin siya agirbesta 10 rojî de pêk tê ku ji 17′yê Avrêlê (sibehê Înî, 28′ê Reşemiyê) dest pê kiribû û paşê heta 17′yê Gulanê (27′yê Avrêla îsal) hate dirêjkirin. Lêbelê, Rejîma Îsraîlê hîn jî bi bombebaranên ku dibin sedema şehîdbûn û birîndarbûna kesan û her wiha bi bombebarana berfireh a malan li dehan gundên li başûrê Libnanê, rojane agirbeste binpê dike.
