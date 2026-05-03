Serdar Karker: Êrîşa li Îranê bi bahaneya pirsgirêkên nukleerî «derewê safî (derewên xalis)» ye

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Serdar Serheng Bahman Karker got: Ma enerjiya nukleerî tenê ji bo çêkirina bombeya nukleerî ye? Elektrîk, derman, tedawiya nexweşan, çandinî û gelek zanist û pîşesaziyên me bi mijara nukleerî ve girêdayî ne.
Wî got: Divê em bêhêvî nebin; ev şer dibe ku îro biqede, sibê biqede an jî tewra dirêjtir be. Divê em kêmasiyên heyî zû rast bikin.
Serokê Weqfeya Parastina Bîranîn û Berhemên Parastinê û Belavkirina Nirxên Parastina Pîroz (Dîfa'a Muqedes) got: Divê em gel bêhêvî nekin. Mîna şerê parastinê yê heşt-salî, di heman dema şerkirinê de divê em ziyanan jî telafî bikin. Di vê derbarê de me pêşniyartan amade kirine û ji berpirsên têkildar re şandine.
Serdar Serheng Bahman Karker got: Hêzên çekdar di heman dema şerkirinê de, çek û alavên xwe yên pêwîst jî hilberînin.
Wî got: Anketan destnîşan dikin ku hêzên çekdar li nêzî sê çarê (75%) gelê welêt, popûlerîteyeke bilind heye û ev li cîhanê bêhempa ye; nêzîkî du ji sê beşên (66%) gel di vê anketê de her wiha ragihandine ku eger êrîşî jêrzemînên binesaz ên wekî elektrîkê bê kirin, ewê piştgiriyê bidin pergalê (sîstemê) û kêmasiyan tehemûl bikin.
Serokê Weqfeya Parastina Bîranîn û Berhemên Parastinê û Belavkirina Nirxên Parastina Pîroz got: Zêdetirî du ji sê beşên (66%) gel ji performansa berpirsên hikûmetê di peydakirina pêdiviyên rojane de razîbûna xwe diyar kirine; her wiha zêdetirî sê çarê (75%) gel ji serketina operasyonên leşkerî yên hêzên çekdar kêfxweş bûne.
Serdar Karker got: Zêdetirî du ji sê beşên (66%) gel, Îranê wekî serketî û Amerîka û rejîma Siyonîst wekî têkçûyî dibînin û ragihandine ku eger şertên bidawîhatina şer, mijara nukleerî û girtina dewlemendkirina uranyumê be, divê em wî qebûl nekin. Her wiha zêdetirî du ji sê beşên gel ragihandine ku divê em tengava Hirmûzê bêyî wergirtina destkevtên pêwîst venekin.
Wî got: Li gor anketên hatiye çêkirin, popûlerîteya hêzên çekdar di asta herî bilind de ye. Wî diyar kir: Li gor anketên dawî, zêdetirî du ji sê beşên (66%) gel, şerê sêyem ê tehmîlkirî (şaşa) bûye sedema sabîtkirin û domandina Komara Îslamî dibînin.
Serokê Weqfeya Parastina Bîranîn û Berhemên Parastinê û Belavkirina Nirxên Parastina Pîroz (Defa’a Muqedes) got: Îranê lêçûnên (mesrefên) mezin ji bo mijara nukleerî daye û êrîşa li Îranê bi bahaneya pirsgirêkên nukleerî derewê safî ye; dijmin qebûl kiriye ku li pey hilweşîna pergala Komara Îslamî ye.
