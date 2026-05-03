Saziya Îstîxbaratê ya Sepahê: Cihê (Qada) biryargirtinê ya Amerîkayê hatiye sinordarkirin

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Saziya Îstîxbaratê ya Sepahê Pasdaranê Şoreşa Îslamî bi weşandina nivîsekê li ser toreya civakî ya X (Twitter) nivîsî:
«Muhleta Îranê li dijî abloqeyê (gemarokirinê) ji bo Pentagonê»
«Guherîna devokê (ton) yê Çîn, Rûsya û Ewropayê li dijî Waşingtonê»
«Nameya teslîmiyetî (paşverû, bêçare) yê Trump ji Kongreyê re»
«Qebûlkirina şertên danûstandinê yên Îranê»
«Tenê wateyekê heye; Trump divê di navbera "operasyona nemimkûn an jî peymana xirab bi Komara Îslamî ya Îranê re" yekê hilbijêre.»
«Qada biryargirtinê ji bo Amerîkayê hatiye sinordarkirin.»
Saziya Îstîxbaratê ya Sepahê ragihand: Trump divê di navbera "operasyona nemimkûn an jî peymana xirab bi Komara Îslamî ya Îranê re" yekê hilbijêre.
