Mîrnişînên Erebî yên Yekbûyî 15 hezar şîê Pakistanî derdixine û malûmilkên wan jî desteser dike

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)— ABNA —Mîrnişînên Erebî yên Yekbûyî bi deh hezaran şîê Pakistanî hem derxistine û hem jî hemû dewlemendiya wan ji wan standiye.
Mîrnişînên Erebî yên Yekbûyî li gel derxistina 15 hezar şîê Pakistanî, her wiha hesabên bankî û destrênc (ked û cehdê wan) yên ku li vê welatê Kendava Farsê niştecî bûne, ji wan standine û bêyî ku di destê wan de pereyek hebe, wan vedigerandine welatê bingehîn.
Li gor vegotina torê nûçeyan a France 24, ev gav li dûv tengasiyên di navbera Ebû Zebî û Îslamabadê de pêk hatiye.
Di vê navberê de, "Sûrbheyî Gupta" sernivîskarê beşa Asyaya Başûr a kovarê "New Lines"ê di vê derbarê de got: «Mîrnişînên Erebî yên Yekbûyî di vê gava cezakirî de 15 hezar şîê Pakistanî yên ku vî welatê Kendava Farsê ji bo du dehsalên borî wekî mala xwe dihesibandin, derxistine.»
Wî zêde kir: «Gelek ji van kesên ku hatine derxistin, bi xewna xwedîbûna karekî guncav çûbûn Mîrnişînên Erebî yên Yekbûyî û bêyî sedemekê ji vî welatî hatine avêtin derve. Gelek ji van kesan ji min re gotin ku wan birine navenda girtiyê û bêyî ku belgeyên nasnameyê bidin wan, bi balafirê avêtine Pakistanê. Wan her wiha gotin ku hesabên wan yên bankî ji aliyê Mîrnişînên Erebî yên Yekbûyî ve hatine girtin.»
