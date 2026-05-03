"Mihrab Ebdullahzade" yek ji berpirsên sereke yên şehîdbûna "Seyîd Ebas Fatimî" – parêzvanê ewlehiyê li Urmiyê – hat îdamkirin

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)—ABNA—Hêza Dadwerî (Dadgeh) ragihand: Mihrab Ebdullahzade, kurê Mihemmed Emîn, yek ji hêmanên sereke yên şehîdbûna Seyîd Ebas Fatimî di tevliheviyan (gelkolerî, xwepêşandanên tund) de, bi dar ve hat daleqandin (hat darvekirin).
Daxuyaniya Hêza Dadwerî wiha ye:
«Yek ji navçeyên bajarê Urmiyê (Urmiye) bûbû navendeke sereke ya tevlihevkeran.
Tevlihevkeran di vê navçeyê de astengkirina rêyan û wêrankirina malûmilkên giştî kiribûn û gelek pirsgirêk ji welatiyan re peyda kiribûn.
Şehîd Seyîd Ebas Fatimî, cotkar û ji gundê Başlan-Bûşlû yê Nûşînşehr a Urmiyê bû, ku wekî hêzeke dilxwaz a gel ji bo misogerkirina ewlehiya gel li meydanê amade bû, ji aliyê tevlihevkeran ve bi tundî lê hat xistin û bi awayekî înhiyakar (gelekî giran) şehîd bû.
Li gor gotina şahidên çav, di dema bûyerê de gelek tevlihevker şehîd Fatimî dorpêç kiribûn û ew lê dixistin.
Bi lêkolînên teknîkî û gotinên şahidan û belgeyên heyî, dozgerên sereke yên li meydanê amade bûn hatin nasîn û desteser kirin.
Mihrab Ebdullahzade yek ji wan desteserkeriyên bû.
Navborî (Mihrab) di îtîrafatên xwe de anîbû: «Ez di tevliheviyan de amade bûm. Em bûn hedefê efseran, heta ku min dît sê efseran mane, me jî wan li pey xist. Gava me digiha efserê yekem, yekî (kesekî) lingê wî girt û ew li kêleka darekî ket erdê. Ez ku gav li ber serê wî bûm, berstûyê wî girtim û çend lêdan li rûyê wî xistim. Min ev bûyer ji wan kesan re vegot ku me bi çi awayî wî efserî lêxist.»
Piştî bidawîhatina lêpirsînan û derxistina îthamnameyê, dadgeha dozgeran, di nav wan de Mihrab Ebdullahzade, bi amadebûna parêzeran, pisporê midûriyeta agahdariyê, xwediyên xwînê yên şehîd, nûnera dozgerê giştî û heyeta dadgeran pêk hat.
Dadgehê, bi gave didan îtîrafên eşkere yên dozgeran û pejirandina amadebûna wan li cihê pêkhatina sûcê, ravekirina awayê lêxistinê, şêwaza erdê xistina şehîd, amûra kuştinê (sîya kelandî - hesinê dirêj û stûr), nêrîna pisporê nasnameyê di nasandina wêneyên di vîdyoyê de, rapora berfireh û pêbawer a saziya ewlehiyê, nêrîna Komîsyona Tiba Yasayî, wêneyên dilşewat ên laşê şehîd, sedema bingehîn a mirinê, lihevhatina gotinên şahidan bi îtîrafatên dozgeran û înkarkirina bêsebeb a dozgeran, sûcê ifsad fi’l-erd (belavkirina fesadê li ser rûyê erdê) ji bo Mihrab Ebdullahzade û du dozgerên din bipejirand.
Li gor biryarnameya dadgehê, ev kesan ji bo ku bên nasîn, maske bi kar anîne û tevî ku şehîd bêhiş bûbû, jî bi sîya kelandî û têla kabloyê gelek lêdan (19 caran) li laşê wî pêk anîne.
Dadgehê Mihrab Ebdullahzade bi cezayê îdamê (darvekirinê) mehkûm kir, lê li ser dozgerên din, bi gave didan belgeyên tibî yasayî û komîsyona tibê û ji ber ku sûcê pêkhatî di temenê ji 18 salî kêmtir de çêbûye û mezinnebûna hişî ya wan ji aliyê komîsyona tibî yasayî ve hatibû pejirandin, her yek ji wan bi zîndan û girtinê li navenda başkirin û perwerdeyê mehkûm kir.
Dosye piştî biryara dadgehê li Dadgeha Bilind a Welêt jî hate vekolan.
Dadgeha Bilind a Welêt piştî vekolana dosyeyê ragihand ku biryarname bi riayetkirina rêbaz, rêûresm û qanûnên dozgeriyê hatiye derxistin û biryara dadgehê pejirand û qebûl kir.
Biryara îdamê ya Mihrab Ebdullahzade, yek ji hêmanên sereke yên şehîdbûna Seyid Ebas Fatimî, piştî derbasbûna rêûresmên qanûnî yên sibehê îro (roja vê daxuyaniyê) hat pêk anîn.»
"Mihrab Ebdullahzade" yek ji berpirsên sereke yên şehîdbûna "Seyîd Ebas Fatimî" – parêzvanê ewlehiyê li Urmiyê – hat îdamkirin
3 May 2026 - 11:07
News ID: 1809181
Source: kmr.abna24.com
